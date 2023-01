Od sutra novost u školama: Svi učenici dobit će besplatan obrok, provjerili smo što će se naći na jelovniku

Kada sutra u osnovnim školama zazvoni vrijeme za veliki odmor, učenici – neovisno o tome jesu li do sada koristili školsku kuhinju – u cijeloj bi Hrvatskoj trebali dobiti jedan besplatan obrok. Riječ je o velikoj novosti koja se uvodi s početkom ovog, drugog polugodišta, financiranoj iz državnog proračuna, a velika većina djece diljem Hrvatske u prvom tjednu zasigurno će u sklopu obroka koji će im se podijeliti tijekom odmora dobiti mliječni obrok. On u prosjeku sadrži jogurt ili mlijeko, sendviče, voće, savijače, pite – točnije, sve ono što ne zahtijeva kuhanje jer to je, barem u prvom tjednu primjene odluke, ono što su zasigurno mogli i trebali osigurati svi osnivači, jedinice lokalne samouprave i gradovi, pod kojima su škole, a koji su od Ministarstva obrazovanja za obrok primili deset kuna za svakog učenika. Mliječni obrok pritom ne znači da će učenicima moći biti ponuđeno bilo što – prilikom odabira ili podjele hrane vodit će se računa o nutritivnoj vrijednosti, koja je ionako već propisana za sve školske kuhinje i koja je u primjeni u školama koje su do sada imale na bilo koji način organiziranu prehranu.

Priprema za topli obrok

Osim mliječnog obroka, koji će dobiti većina, pojedinim učenicima u školama diljem Hrvatske koje imaju dobro opremljene kuhinje i dovoljno osoblja moći će se ponuditi i topli, kuhani obrok, no ta će praksa u takvim školama u većini slučajeva zaživjeti sredinom tjedna, kada škole uhvate organizacijski ritam. Podjela jednog besplatnog obroka svim učenicima osnovnih škola velik je iskorak, ujedno i priprema sustava za veliku obrazovnu promjenu koja slijedi za nekoliko godina – cjelodnevnu nastavu u kojoj će sve škole morati imati kuhinje i moći svakom učeniku osigurati tople obroke. Kuhinje i infrastrukturni uvjeti počet će se osiguravati ove godine i to iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) kada se i formalno objavi popis škola koje u cijeloj zemlji idu u dogradnju ili cjelovitu novu izgradnju, a koje su morale predvidjeti kuhinju i blagovaonicu. U takvoj cjelodnevnoj nastavi naši učenici imat će i znatno dulji odmor i više vremena na raspolaganju za ručak. Dotad je i mliječni obrok baš za svakog učenika velika stvar jer nije tajna da u Hrvatskoj ima djece koja za boravka u školi nemaju što jesti.

Tako će sutra po već objavljenom meniju školske kuhinje učenici Osnovne škole Ludbreg dobiti sirni namaz na crnom kruhu, čaj i bananu, u mliječnom obroku zagrebačke Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić bit će poslužen kroasan od čokolade, kruška i mlijeko, dok bi se prema objavljenom jelovniku u osječkoj Osnovnoj školi "Tin Ujević" trebala naći pizza i voda s limunom. Svoj djeci koja idu u produženi boravak, a čiji roditelji plaćaju tri obroka u danu, ništa se neće promijeniti na meniju te će im i dalje biti poslužen mliječni obrok, ručak i užina, ali će njihovi roditelji dobiti račune umanjene za jedan obrok koji financira država.

I Slovenija ide istim putem

I dok će se naše škole sutra prvi put susresti s ovom praksom, o osiguranju jednog besplatnog obroka za sve razmišlja ponovno i slovenska vlada, koja je u vrijeme premijera Janeza Janše već imala besplatnu prehranu, a danas dio stranaka smatra kako je riječ o populističkoj mjeri. U slovenskim školama užinu dobiva 97% djece, njih oko 190.000, s tim da je za polovinu njih besplatna, odnosno subvencionirana. Uz užinu, koja se uglavnom sastoji od namaza na kruhu i pecivu od cjelovitog zrna, pilećih prsa, žitarica i kaša, uz čaj ili limunadu, njih 80% dobiva i ručak, koji je za svakog četvrtog učenika također besplatan. Užina stoji 90 centi, a za dva do tri obroka dnevno cijene se kreću od 1,5 do tri eura. Prosječna cijena je 2,75 eura. Roditelji učenice trećeg razreda u Celju mjesečno plaćaju 51,80 eura za užinu i ručak, dakle dva obroka na dan.

– Zadovoljni smo hranom. Za ručak je uvijek kuhana hrana s puno povrća. Od mesa imaju piletinu i govedinu – kažu. Učenici u Sloveniji za užinu imaju 25 minuta, a za ručak, koji je oko 13 sati, imaju 15 minuta, a preko tjedna na meniju im je zobena kaša, pohani riblji filet s krumpirom i blitvom, musaka od povrća, tjestenina od cjelovitog zrna, leća, kruh od graham brašna i kukuruzni kruh s čokoladnim namazom, juha od tikve hokaido, goveđi gulaš s palentom, domaće pecivo s orasima, rižoto, kruške, kivi, banane, mandarine, jabuke ili paprike.

VIDEO EU priprema novu direktivu za vozače, neki će posebno loše proći