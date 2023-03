Od šestorice, trojica priznala krivnju te su uvjetno osuđeni

U lipnju 2021. su pod istragom bila četvorica. Kasnije su optužena šestorica. A od te šestorice, na optuženičkoj klupi su ostala trojica. Jer preostala trojica su odlučila priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Tako bi se u najkraćim crtama mogla opisati još jedna pravna ostavština Milana Bandića, koja je u ljeto 2021. rezultirala onim što je postalo poznato kao afera GSKG. Odnosno afera čiji su se akteri tada sumnjičili, a kasnije teretili za primanje i uzimanje mita u gospodarskom poslovanju.

"Posao" se odnosio na sanacije zgrada kojim gospodari GSKG, a koje su oštećene u potresu, a Neven Blažević (56), u to vrijeme voditelj dispečerskog centra hitnih popravaka Gradskog stambeno komunalnog gospodarstva (GSKG) označen je kao glavna osoba u tom "poslu". Odnosno kao onaj, koji je, kako tvrdi USKOK, odlučivao koja će tvrtka dobiti posao, a za uzvrat mu je ta tvrtka, odnosno njezini vlasnici, davala postotak od obavljenih poslova ili mu je činila neke usluge.

Osim Blaževića, USKOK je u siječnju ove godine podigao optužnicu i protiv Marija Jurinića (59), Slaviše Veljkovića (53), Željka Jajčanina (57), Danijela Bogovića (47) i Vladimira Džaje (70), koji je bio dugogodišnji vozač Milana Bandića. Bogović jučer je na zagrebačkom Županijskom sudu priznao krivnju te je po nagodbi uvjetno osuđen na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Na istu kaznu je još ranije osuđen i Jajčanin, dok je Jurinić, također ranije, uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine.

Što se tiče Blaževića, Veljkovića i Džaje, oni se još nisu nagodili, no ima nekih naznaka da o nagodbi pregovaraju, pa je moguće da taj postupak završi i prije početka suđenja.

Prema optužnici, Blažević se tereti da je od rujna 2019. do lipnja 2021. kao voditelj dispečerskog centra hitnih popravaka GSKG-a te ujedno i predsjednik povjerenstva za ustupanje radova GSKG-a, dogovorio s Jurinićem i Veljkovićem kako će njihovim tvrtkama osigurati dodjelu građevinskih poslova na zgradama pod upravljanjem GSKG-a, požurivati naplatu računa te im osigurati pružanje drugih usluga. Zauzvrat je Blažević od Jurinića i Veljkovića tražio da mu isplate novac u dogovorenom postotku od vrijednosti dodijeljenog posla. Blažević se tereti i da je osigurao da računi koje je Jurinićeva tvrtka ispostavila za sanaciju kvarova na vodovodnim i kanalizacijskim sustavima budu plaćeni bez odgode, za što mu je Jurinić isplatio nagradu od pet posto vrijednosti izdanih računa. Optužen je i da je s Veljkovićem dogovorio da će njegovu tvrtku staviti na listu izvoditelja radova GSKG-a i osigurati im dodjeljivanje unosnih građevinskih poslova i to za proviziju od najmanje 2,5 posto vrijednosti ugovorenih poslova. Uz to, Blažević je požurivao obradu i plaćanje računa koje je ispostavila Veljkovićeva tvrtka.

USKOK optužnicom Blaževića tereti i da je obavijestio Bogovića, dugogodišnjeg referenta u GSKG i Jajčanina da je Vladimir Džaja zatražio da mu se besplatno oliči njegov stan u Zagrebu. Kako bi se stvorila osnova za naplatu troškova od osiguravajućeg društva, prema optužnici, Blažević je od dežurnog dispečera GSKG-a zatražio da otvori nalog za hitnu intervenciju radi puknuća ventila i curenja vode u stanu iznad Džajinog stana. Potom je, tvrdi USKOK, Jajčanin na Blaževićev zahtjev lažno iskazao da je postupio po nalogu za navodnu hitnu intervenciju te je oličio stan, dok je Bogović fotografirao nastala oštećenja zidova znajući da nisu nastala uslijed prodora vode te je prijavio štetu osiguravajućem zavodu. Ne sumnjajući u istinitost predočenog, djelatnici osiguravajućeg društva djelomično su priznali osnovanost predmetnog zahtjeva i isplatili GSKG-u naknadu štete čime je Džaji pribavljena protuzakonita imovinska korist u vrijednosti obavljenih radova od 620 eura, dok je za osiguravajuće društvo oštećeno za 780 eura.

