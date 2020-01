Od generala Soleimanija oprostilo se 7,5 milijuna ljudi

“Smrt Americi”, “Dolje Amerika”, izvikivalo je danas više od pet milijuna Iranaca u Teheranu na posljednjem ispraćaju generala Qasema Soleimanija. Lijes s tijelima Soleimanija i iračkoga vojnog vođe Abu Mahdija al-Muhandisa, koji su bili prekriveni nacionalnim zastavama te nošeni od ruke do ruke iznad glava ožalošćenih ljudi u središtu Teherana, dočekali su iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei predsjednik Irana Hassan Rohani kao i predsjednik parlamenta Ali Larijani.

Ne biraju se riječi

Ajatolah Ali Khamenei predvodio je molitve pred okupljenim mnoštvom javno plačući za generalom Soleimanijem s obzirom na to da su bili veliki prijatelji te da su se znali još od Iranske revolucije. Khamenei je uvijek smatrao Soleimanija svojom desnom rukom i zaštitnikom ustavnog poretka Irana.

Posebno zapaljiv govor na Sveučilištu u Teheranu održala je kći generala Qasema Soleimanija Zainab poručujući Trumpu kako su njegovi “zli pokušaji podjele iranskog i iračkog naroda propali i da je krvoproliće velikih mučenika uzrokovalo do sada najveće povezivanje dviju zemalja i veću mržnju prema Americi”.

Video: Hassan Haidar Diab o ubojstvu Qassema Soleimanija: Iranci će sigurno odgovoriti

– Neka arogantni svjetski ljudi znaju da je srce iranskog naroda dom mučenika Soleimanija i da će ga osvetiti – kazala je Zainab ističući da je pet milijuna okupljenih ljudi jasna poruka Trumpu što oni misle o njemu te da su svi spremni na osvetu.

Prije obraćanja Zainab je poslala poruku i glavnom tajniku libanonskog Hezbollaha šeiku Hassanu Nasralli tražeći od njega da osveti njezina oca te kazni ne samo “zle Amerikance” već i “zle Izraelce”, koji također stoje iza likvidacije njezina oca.

– Znam da ćete ga osvetiti jer ste bili veliki prijatelji. Kada ga osvetite, udarite jako, neka krv neprijatelja teče – kazala je Zainab, koja vjeruje da će libanonski Hezbollah osvetiti njezina oca prije iranske Revolucionarne garde, kako je to praksa do sada pokazala.

– Amerika i cionizam moraju znati da će mučeništvo mojeg oca potaknuti buđenje otpora i donijeti mrak neprijatelju, sravniti njegove domove – rekla je Zainab poručujući Trumpu: – Ludi Trumpe, i ne pomišljaj na to da je sve završilo mučeničkom smrću mojeg oca.

Da bi, osim američkih snaga, meta osvete mogao biti i Izrael, pogotovo nakon prijetnje glavnog tajnika Hezbollaha šeika Nasralle, znaju i izraelski čelnici pa je vojska stavljena u punu pripravnost.

Koliko značenje general Qasem Soleimani ima za Iran govori i činjenica da se na njegovu posljednjem ispraćaju okupilo najviše ljudi od 1989. godine kada je bio sprovod osnivača Islamske Republike Iran ajatolaha Homeinija, vođe revolucije. Osim Soleimanijeve zasluge u borbi protiv ISIL-a u Iraku i Siriji, smatrali su ga nacionalnim junakom te i bio je odlikovani veteran osmogodišnjeg rata s Irakom. Soleimani je bio drugi čovjek po popularnosti u Iranu i najmoćnija osoba nakon ajatolaha Khameneija.

U gradu Meshadu, kamo je prebačeno Soleimanijevo tijelo, okupilo se 2,5 milijuna ljudi. Na sprovodu su se okupili i iranski saveznici u regiji.

Vođa Hamasa Ismail Hanija nazvao je “mučeničku smrt zapovjednika Soleimanija žrtvom Jeruzalema”.

– Čak ni ubiti Trumpa ne bi bila dovoljna osveta, i jedino čime bi se naplatila krv mučenika Soleimanija jest istjerivanje Amerike iz cijele regije – rekao je zapovjednik zračnih snaga Revolucionarne garde Amirali Hajizadeh.

Video: Bombardiranje bagdadske zračne luke

I dok Iranci oplakuju svoga generala, Trump je zaprijetio Iraku sankcijama nakon što je irački parlament u nedjelju izglasao rezoluciju kojom je pozvao američke i sve druge strane vojnike da napuste Irak. U Iraku je trenutačno razmješteno oko 5000 američkih vojnika.

– U slučaju bilo kakvog neprijateljstva, ako učinite bilo što što mi smatramo neprimjerenim, nametnut ćemo dosad neviđene sankcije Iraku – kazao je Trump napominjući kako bi prema mogućim sankcijama one nametnute Iranu djelovale “pomalo blago”.

Isto tako, Trump je ustvrdio da bi vlada u Bagdadu trebala nadoknaditi troškove dijela infrastrukture koju je SAD sagradio u Iraku uključujući i modernu zrakoplovnu bazu čiju je gradnju, prema njegovim riječima, SAD platio milijarde dolara.

– Ne odlazimo ako nam to ne plate – ucijenio je Trump.

S druge strane, Nijemci će postupiti po želji iračke vlasti i napustiti tu zemlju.

Istupili iz sporazuma

U sjeni napetosti između SAD-a i Irana, Iranska državna televizija objavila je da se Iran više neće pridržavati nijednog ograničenja propisanog međunarodnim nuklearnim sporazumom sklopljenim 2015., što bi moglo dodatno zaoštriti sukobe i podignuti tenzije. Iranski predsjednik Hassan Rohani rekao je da Iran više neće poštovati ograničenja u obogaćivanju urana, kao ni u istraživanju i razvoju nuklearnih aktivnosti.

“Iran nikad neće imati nuklearno oružje!”, tvitao je danas Trump velikim slovima čim se probudio.

