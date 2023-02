Očuh iz Srbije kojeg se sumnja da je usmrtio djevojčicu (2): 'Samo sam je malo tukao'

Cijela Srbija trenutno je u šoku nakon objavljene vijesti da je u Zaječaru, gradu nedaleko od granice s Bugarskom, u bolnici od teških ozljeda preminula dvogodišnja djevojčica. Zbog sumnji u obiteljsko nasilje sa smrtnom posljedicom, kao i zanemarivanje djeteta uhićeni su majka i očuh djevojčice te im je određen istražni zatvor u trajanju od 48 sati. Kurir neslužbeno doznaje kako je scena uhićenja para bila strašna.

- Prilikom uhićenja majka djevojčice je jezivo plakala dok je očuh šutio. Više puta ga je policija pitala: ''Zašto si to učinio?''. On je tek nakon duže šutnje tiho rekao: ''Plakala je. Živciralo me uvijek kad plače, nisam je puno tukao'' - ispričao je neslužbeno izvor Kurira.

Također se iz nepotvrđenih izvora doznaje kako je majka duže vrijeme znala da očuh tuče i zlostavlja djevojčicu, no nije reagirala na na to, kao što ga nije ni prijavila nikada.

Liječnici su na pogled djevojčice vidjeli da se radi o teškim ozljedama. Navodno su pokušali reanimirati djevojčicu te pripremiti sanitetsko vozilo kojim bi se dijete hitno prebacilo do Niša, no dotad je već bilo prekasno.

