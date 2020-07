'Heroj Vukovara Babić bio je jak karakter, teško ga je bilo slomiti'

Polaganjem svijeća i vijenaca na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru danas je obilježena 13. obljetnica smrti pukovnika Marka Babića. Babić je jedan od heroja obrane Vukovara koji se u obranu uključio u travnju 1991. godine nakon povratka iz inozemstva. Bio je jedan od suboraca Blage Zadre i zapovjednika obrane Borova naselja, a poznat je i po uništavanju 14 neprijateljskih tenkova. Nakon sloma obrane iz Vukovara je izašao u proboju, a preminuo je iznenada 5. srpnja 2007. godine. Marko Babić je poslije Domovinskog rata bio poznat i po tome što je odbio braniteljsku mirovinu, na koju je imao pravo, kao i po snimanju dokumentarnih filmova Heroji Vukovara.

- Uvijek na obljetnicu njegove smrti osjetim ponos, tugu i sjetu. Ponosna sam jer se i danas priča o njemu i jer je ostalo iza njega lijepih priča. Razočarana sam jer i danas, 29 godina od rata, još uvijek nisam pronašla roditelje, rekla je Kata Lozančić inače sestra Marka Babića.

Foto: Branimir Bradarić

Prisjećajući se brata kaže kako je bio jak karakter te da ga je bilo teško lomiti tako da bi u pravilu napravio ono što je zamislio po bilo koju cijenu.

- Zato je i bio takav i zato se i uključio u rat. Nije bio baš cvijeće, a bio je sposoban za svašta. Ja to kao njegova starija sestra najbolje znam. Odrasli smo skromno i bez velikih prohtjeva ali i bez velikih mogućnosti. Međutim, bio je „klikeraš“. Sigurno je kako bi danas neke stvari bile drugačije da je ostao živ jer je on imao petlje reći svakome što da ide. Nije se ustručavao toga, rekla je Lozančić uz koju je prilikom polaganja svijeće bio i Markov brat Ivan.

Predsjednik Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislav Josić rekao je, govoreći o Marku Babiću, kako je on bio jedan veliki čovjek koji se stavio na branik obrane kako bi učinio maksimalno koliko se može.

- Napustio nas je prerano. Kamo sreće da su on, ali i mnogi drugi, ostali živi jer bi situacija sigurno bila drugačija. On je bio jedan od onih koji je u svakom trenutku bio spreman da ukaže na nepravilnosti. Nažalost, dobri ljudi nas napuštaju, a mi smo tu da se borimo i promijenimo neke stvari kako bi on, Blago Zadro i drugi budu zadovoljni, rekao je Josić.