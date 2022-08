Objavljeni važni dokumenti o pretresu Trumpove rezidencije

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokument koji bi mogao pobliže objasniti za koje točno kriminalne radnje FBI sumnjiči Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika čiji su dom u Mar-A-Lagu službenici pretresli prije dva tjedna. Podsjetimo, protiv Trumpa se vodi istraga zbog pogrešnog rukovanja dokumentima.

Izjava je redigirana jer bi se informacije u njoj "mogle iskoristiti za identifikaciju mnogih, ako ne i svih svjedoka" navodi se u objašnjenju za tekst dug 38 stranica, od kojih je 11 u potpunosti zacrnjeno. Ministarstvo je ovo smatralo nužnim jer su FBI agenti čija su imena i sudjelovanje u istrazi poznati javnosti već dobili brojne prijetnje nasiljem od Trumpovih podržavatelja.

Foto: Handout/REUTERS Page twelve of the redacted version of an affidavit from the U.S. Justice Department submitted to a federal judge to support the execution of a search warrant by the FBI at former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate is shown with all text on the page entirely redacted after the affidavit was released by the U.S. District Court for the Southern District of Florida with more than half the information in the document redacted in West Palm Beach, Florida, U.S. August 26, 2022. U.S. Department of Justice/Handout via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Handout/REUTERS

U 15 kutija dokumenata koje su pronađene u Trumpovoj rezidenciji nalaze se povjerljivi podaci koji sadrže informacije o "nacionalnoj obrani" piše u izjavi neimenovanog FBI agenta. Pronađeno je i 11 dokumenata koji su označeni kao "vrlo tajni" prenosi Reuters.

Agent koji je dao izjavu kaže kako Ministarstvo pravosuđa ima razloga vjerovati da postoji još sličnih dokumenata koji nisu vraćeni vladi nego su negdje u Trumpovom domu. "Imamo razloga vjerovati i da ćemo naći dokaze ometanja pravde" dodao je.

