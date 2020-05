Objavljena snimka napada. Pupovac: 'U dijelovima RH vlada etnički patriotizam'

Čitatelj iz Vukovara poslao nam je video fizičkog napada na dvojicu Vukovaraca, 24 i 29 godina, koji se dogodio u četvrtak oko podne. Tada ih je skupina od više osoba napala u središtu grada pri čemu je jedan od napadnutih zadobio i lakše tjelesne ozljede. Policija je kasnije pronašla kombi vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka. Kako se priča po Vukovaru, a to policija nije željela potvrditi, dvojica napadnutih mladića su srpske nacionalnosti. Iz policije u petak nisu isključili mogućnost da se radi o navijačkom sukobu.

VIDEO Napad u Vukovaru

"Ovo je jedan od najdrastičnijih jer je riječ o napadu u kojem su sudjelovali lokalni navijači i oni koji su došli iz drugih krajeva Hrvatske. Napad se odvio ispred gradskog poglavarstva u pola bijela dana i mogao je završiti mnogo ozbiljnije nego što je na sreću završio", kazao je za Večernji list Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a , komentirajući novi incident i napad na srpsku manjinu u Vukovaru. Naime, kako pišu Novosti, na mladiće srpske nacionalnosti u dobi od 24 i 29 godina u četvrtak je u centru Vukovara nasrnulo više osoba, a u isto vrijeme u restoran Mornar ušla su dvojica muškaraca pozdravljajući sa "Za dom spremni". Na mladiće je oko podne na Trgu Republike Hrvatske, u neposrednoj blizini Gradske vijećnice, nasrnulo više osoba, a prema još uvijek neslužbenim informacijama, riječ je o pripadnicima jedne navijačke skupine. Kako poručuju iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske, mlađi je prevezen u Opću županijsku bolnicu Vukovar, gdje su mu konstatirane lakše tjelesne ozljede, a stariji nije ozlijeđen.

"Nažalost, to traje dugo, posebno u proteklih godinu dvije dana. Samo je u protekloj 2019.godini bilo 3 prijavljena napada za koje zna policija i za koje djelomično zna i javnost. A li, bilo je još napada koje roditelji zbog straha za djecu i sebe nisu prijavljivali policiji ali su prijavljivali našim institucijama srpske zajednice u Vukovaru i u Zagrebu", kazao je Pupovac ističući kako se čuju neki predstavnici političkih stranaka koji šalju takvu vrstu poruka, od toga kako Vukovarom šeću nekažnjeni zločinci, pa onda mladi ljudi sami traže tko su zločinci, pa do toga da se napada predstavnike srpske zajednice i njihove institucije i na tome grade političku podršku u Hrvatskoj. "Samo želimo pokazati koliko je to opasno i nespojivo sa demokratskim izborima i demokratskim načinom vođenja kampanje", naglasio je Pupovac ističući kako sa premijerom Andrejom Plenkovićem nisu o tome razgovarali ali su obavijestili ministarstvo unutarnjih poslova o tome i stavili im na raspolaganje saznanja koja o tome imaju i koliko im je poznato, ministarstvo unutarnjih poslova je počelo provoditi istragu u vezi toga.

"Odavno smo trebali shvatiti da ratove trebamo završiti, da mržnju trebamo izbaciti i da trebamo graditi društvo tolerancije koje će biti okrenuto budućnosti, a ne društvo koje će se temeljiti na ratnom patriotizmu i etničkoj mržnji", poručio je Milorad Pupovac.

Kako je Večernji list već pisao, policija je zbog napada privela više osoba te pronašla kombi zagrebačkih registracijskih oznaka kojim su, prema sumnjama, osobe koje su izvršile napad došle u Vukovar.

Srđan Kolar, vukovarski gradski vijećnik SDSS-a, u izjavi za Novosti kaže da je mladić koji je ozlijeđen već jednom bio meta napada navijačke skupine BBB ispred vukovarskog kafića, i to prije nekoliko mjeseci.

"Navijači iz Zagreba čiji je kombi pronađen došli su u Vukovar taj dan, navodno, zbog sprovoda jednog branitelja. Bili su u društvu navijača iz Vukovara koji su očigledno prepoznali te momke. Istraga će utvrditi što se dogodilo, ali po onome što znamo više osoba je izvršilo napad. Stariji je uspio pobjeći, mlađi nije", kazao je Kolar.

Istog dana u približno isto vrijeme u restoran Mornar, u kojem se okupljaju vukovarski Srbi, ušla su dvojica muškaraca srednje dobi koji su zaposlenike restorana za šankom pozdravili sa "Za dom spremni" i poručili im da je "Dunav voda duboka".

"Pogledali su prema nama ostalima koji smo sjedili u restoranu i poslije kratkog vremena otišli. Vidjeli smo da su se odvezli u autu zagrebačkih tabli", kaže Vojislav Stanimirović, bivši saborski zastupnik i aktualni predsjednik Glavne skupštine SDSS-a koji je u tom trenutku bio jedan od gostiju Mornara.

Srđan Kolar najavljuje da će stranka uputiti službeni apel Ministarstvu unutarnjih poslova i gradskoj vlasti da učine sve da se počinitelji pronađu te da se stane na kraj lošim zbivanjima u tom gradu.