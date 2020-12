Obitelji s troje i više djece: Hrvatska jedina nema niti jednu mjeru za izravnu pomoć obiteljima u krizi

Udruga obitelji s troje ili više djece uputila je otvoreno pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću. Povod za slanje ovoga pisma su objavljeni rezultati istraživanja provedenog od strane Europske konfederacije velikih obitelji (ELFAC) o mjerama kojima pojedine europske zemlje podupiru obitelji s djecom tijekom pandemije koronavirusa.

Osim Hrvatske, istraživanjem je obuhvaćeno još osam europskih zemalja – Cipar, Francuska, Italija, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunjska i Španjolska. Od svih ispitanih zemalja jedino Hrvatska nije imala baš niti jednu konkretnu mjeru koja bi se izravno odnosila na potporu obiteljima usred koronakrize, kažu iz Udruge.

Pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, poštovani ministre rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, gospodine Aladroviću,

Prije nekoliko je dana Europska konfederacija velikih obitelji (ELFAC) dodijelila vrijedno priznanje hrvatskoj obitelji Toljanić iz Vrbnika na Krku koja ima 12 djece, proglasivši ju Europskom velikom obitelji 2020. godine. Obitelj Toljanić jedna je od obitelji koje su okupljene u udruzi Obitelji 3plus, kao i jedna od 112.830 obitelji s troje ili više djece u Hrvatskoj.

Njemačka je primjerice u doba pandemije obiteljima za svako dijete isplatila jednokratnu pomoć od 300 eura po djetetu, a samohranim roditeljima isplaćivao se dvostruki iznos. Island je isplaćivao do 250 eura, a Slovenija do 200 eura po djetetu, itd. Dodatno, tu su bili i poticaji na plaće roditeljima koji su ostajali s djecom kod kuće, što je posebno važno ako se uzme u obzir da su neki (pa i hrvatski) roditelji čak bili prisiljeni dati i otkaz da bi se mogli brinuti o djeci.

Osim što su izostale posebne mjere pomoći i potpore obiteljima, naglašavamo i da je od 11. ožujka 2020., kada je ministar zdravstva proglasio epidemiju bolesti COVID-19, Vlada Republike Hrvatske usvojila više paketa mjera koje su se odnosile na područja iz različitih ministarstava – Ministarstva financija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva kulture i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, ali ne i mjere povezane s bivšim Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U svibnju nas je, tada nadležno ministarstvo, na naš upit o mogućim mjerama izvijestilo kako u aktualnoj situaciji smatraju važnim dodatno potaknuti poslodavce na pokazivanje pozitivnih stavova prema obvezama u vezi skrbi njihovih zaposlenika za djecu te korištenje dostupnih mogućnosti vezanih uz fleksibilnosti, u smislu rada na skraćeno radno vrijeme i radnog vremena općenito.

Takvim pristupom, smatramo, Hrvatska se udaljila od kruga europskih zemalja koje su zbog pandemije u fokus mjera, osim gospodarstva i zdravstva stavile i obitelji kao temelj društva, prepoznajući da su najvrjedniji resurs zemlje – ljudi. Ljudi, a posebno oni najmlađi koji predstavljaju našu budućnost, nisu i ne smiju biti trošak, već su nam najbolja investicija i zalog budućnosti. Gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine ministre, razumijemo da je trenutna situacija izazov za cijelu Vladu i za nadležno ministarstvo. Međutim, sve je veći broj djece u samoizolaciji, čitavi razredi pa i škole, radi kontakta s učenicima koji su zaraženi virusom SARSCoV-2. Studira se od kuće, supružnici su u samoizolaciji ili i oni rade od kuće, radna se mjesta zatvaraju i situacija u obiteljima postaje izuzetno teška, a pogotovo u višečlanim obiteljima.

Teško je djetetu objasniti da mama i tata nemaju novca kupiti dovoljno računala za održavanje online nastave za svako dijete u obitelji. Teško je roditeljima uz sve svoje uobičajene obveze i uloge preko noći djelovati i kao učitelji i pronaći dodatno vrijeme i za tu ulogu, a ovdje ne smijemo zaboraviti niti sve češću potrebu dodatne brige za starije članove obitelji. Pravo na osobni odbitak za djecu svakom roditelju, ukidanje ili povećanje limita 15.000,00 kn za uzdržavanu osobu, pravo na dječji doplatak za svako dijete (da to ne bude socijalna mjera), mogućnost nabave vozila za velike obitelji bez dodatnih poreza i/ili ukidanje godišnje obveze plaćanja poreza CMV (obiteljima to nije luksuz), subvencija postojećih ili novih kredita (primjer Mađarske u kojoj je mladim obiteljima omogućeno smanjenje otplate kredita ovisno o broju djece), mjera roditelj odgajatelj za područje cijele Hrvatske, produljenje 100% bolovanja na razdoblje do sedme godine djeteta, oslobođenje od troškova za ponovno obnavljanje dokumenata (osobna iskaznica i sl.), besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, pomoć za podmirenje komunalnih i drugih režijskih troškova, troškovi prijevoza, naplata parkiranja, oprema za novorođenčad (svima nam je poznata demografska problematika), stipendije djeci višečlanih obitelji… – neki su to od naših prijedloga koji još uvijek nisu naišli na Vaše razumijevanje.

Mogućnost da poslodavci uplaćuju 10.000 kn za novorođenče je na kraju samo zanimljiva ideja, no koliko poslodavaca to može isplatiti? Obitelji su strpljivo čekale da i one dođu na red u resornom ministarstvu, ali ovakav izvještaj na nivou Europske unije te nove mjere koje ste donijeli prije par dana za pomoć gospodarstvu i ponovno zaobišli potrebe obitelji sada unose dodatno nezadovoljstvo te tražimo hitan prijedlog mjera na koji će način Hrvatska odgovoriti trenutnim izazovima s kojima se susreću obitelji s djecom, a osobito obitelji s troje ili više djece."