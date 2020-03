Obitelj preminulog muškarca iz Istre: Nije istina da nije želio u bolnicu

Nakon što je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović rekao kako je u Istri preminuo stariji muškarac koji je bio u izolaciji zbog mogućeg kontakta s osobom zaraženom koronavirusom te da je on odbio bolničko liječenje, oglasila se i obitelj preminulog.

Stojanović je, naime, rekao da je jučer došlo do blagih simptoma, zbog čega je osobi sugerirano da ju se smjesti u Opću bolnicu Pula, ali je on to odbio. Kako je ispričao Stojanović, preko noći je došlo do pogoršanja i potom je osoba preminula.

– Nakon što smo čuli što je rečeno, nismo znali kako reagirati. Zvali smo regionalni civilni stožer, Dina Kozlevca, koji nam je rekao da je informacije dao Zavod za javno zdravstvo Istarske županije i da ih ne mogu promijeniti. Međutim, nije se dogodilo onako kako su oni ispričali – ispričao je za Glas Istre sin preminulog Emil Kernjus.

– Nino, stariji čovjek, ali zdrav do prije nekoliko dana, počeo se osjećati loše u ponedjeljak ujutro. Temperatura je bila oko 38 stupnjeva i naš liječnik opće prakse u Poreču rekao nam je da se obratimo dežurnom epidemiologu u Umagu. Odmah smo ga kontaktirali i dobili smo odgovor da se pričeka jedan dan ako će se stanje pogoršati te da uzme antipiretik. Sutradan se situacija pogoršala pa smo nazvali epidemiologa iz Umaga koji nam je rekao kako u tim slučajevima ništa ne mogu učiniti jer moraju doći iz Pule, preuzeti bolesnu osobu, odvesti je u Pulu da napravi bris i onda ga vratiti ponovno kući. Nismo mogli vjerovati ovoj tvrdnji, ali nije nam preostalo ništa drugo nego čekati hitnu pomoć. Liječnik nam je rekao da će doći isti dan (utorak) oko 10 sati ujutro, tj. drugi dan od našeg prvog poziva i tako smo pripremili Nina za preuzimanje, ali oko 12 sati stigao je telefonski poziv da nas obavijeste da zbog nedostatka vremena neće moći doći iz Pule i da će liječnik iz Umaga doći u kućnu posjetu kako bi uzeo bris oko 14-15. No, oko 14.30 stigao je telefonski poziv da zbog nedostatka vremena sve odgađaju za sljedeći dan.

VIDEO Zašto je važno ostati kod kuće?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Te noći Ninu se stanje naglo pogoršalo, više nije mogao disati. Nazvala nas je Alma, njegova supruga i rekla nam da požurimo jer je situacija bila ozbiljna. Nazvali smo hitnu pomoć i obavijestili o našoj sumnji na COVID-19. Nažalost, ovu sumnju imali smo od samog početka i nikad je nismo skrivali, kao ni spasiocima koji su stigli u kombinezonu i maskama. Kad je stigla hitna pomoć, već je bilo kasno. Nino se gubio i pokušaji oživljavanja bili su uzaludni. Nismo mislili da će ovako završiti, mislili smo da će ga preuzeti, spojiti na respirator i sve će biti u redu – ispričao je sin preminulog muškarca.

Njegovi nalazi još se čekaju te bi ujutro trebalo biti poznato je li preminuo od koronavirusa.