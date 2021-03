Obitelj lagala putničkoj agenciji pa završila u zatvoru, otkriveni zahvaljući Facebooku

Obitelj iz engleskog grada Middlesbrough završila je u zatvoru nakon što je policija otkrila da su lagali da im je trovanje hranom u vodenom parku uništilo godišnji odmor.

Christopher Byng (38), Barbara Byng (64), Linda Lane (36) i Anthony Byng (66) u pritužbama koje su podnijeli organizatoru putovanja lažno su naveli da im je pozlilo nakon stanke u jednom vodenom parku, gdje su svi putnici mogli besplatno konzumirati piće i hranu.

Take a bow @jet2tweets - good to see these food poison scammers behind bars. Cons like this in #mallorca crippled hotels. https://t.co/cGafnjJJ0W