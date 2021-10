Obilne oborine u dijelu zemlje, HAK upozorava: Kolnici su mokri i skliski, moguća vožnja u koloni

Bit će oblačno uz povremenu kišu, češću u unutrašnjosti gdje oborina lokalno može biti obilna. Na Jadranu su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji, ponajprije u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Vjetar na kopnu slab i umjeren jugozapadni, u Slavoniji i Baranji jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, u Dalmaciji još ponegdje i jako, a na sjevernom dijelu i južni vjetar. Temperatura zraka na kopnu uglavnom između 10 i 15, duž obale od 15 do 20 stupnjeva Celzijusovih.

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka i brodska linija Ilovik-Mali Lošinj, izvijestio je u petak Hrvatski auto-klub. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvorova Otočac i čvora Perušić u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine 80 kilometara na sat pa iz HAK-a mole korisnike za strpljenje.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Mjestimice je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Magla smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti. Iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i da pri smanjenim uvjetima vidljivosti i danju voze s uključenim dnevnim ili kratkim svjetlima.

Tijekom dana, zbog veće gustoće prometa, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim vršnim satima, moguća je vožnja u koloni uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama.

Danas od 9 do 13 sati bit će prekinut promet državnom cestom DC70 Omiš-Naklice-Gata-čvor Blato na Cetini od tvornice Galeb do skretanja za Zakučac, zbog radova. Danas i sutra, 23. listopada, od 7 do 19 sati povodom održavanja test vožnji tvorničke momčadi "ŠKODA Motorsport" (WRC-Croatia Rally) bit će zatvorena Sljemenska cesta od kamenoloma u Gornjoj Bistri do rotora kod restorana Jezero.

Na graničnom prijelazu Tovarnik/Šid teretna vozila na ulaz i na izlaz čekaju dva sata.

