Helikopteri američke mornarice potopili su tri od četiri plovila kojima su Huti, militanti koje podržava Iran, napali Maerskov kontejnerski brod u južnom Crvenom moru, priopćila je u nedjelju američka vojska. Helikopteri s brodova USS Eisenhower i USS Gravely, odgovarajući na pozive u pomoć s broda Maersk Hangzhou, uzvratili su vatru na brodove Hutija i potopili ih tri, bez preživjelih, stoji u priopćenju američkog središnjeg zapovjedništva (CENTCOM).

Četvrti brod je pobjegao s područja, stoji u priopćenju na platformi X. Danska brodarska tvrtka Maersk potvrdila je da je posada na brodu Maersk Hangzhou prijavila bljesak na palubi 30. prosinca oko 18:30 po srednjoeuropskom vremenu, kada je brod bio 55 nautičkih milja jugozapadno od Al Hodeidaha.

Posada je na sigurnom i nije došlo do požara na brodu koji je bio potpuno sposoban za manevar i nastavio je putovanje prema sjeveru do luke Suez, rekao je Maersk. Tvrtka je objavila da je suspendirala prolaz svojih brodova u Crvenom moru na sljedećih 48 sati.

Militanti Huti u Jemenu pojačali su napade na plovila u Crvenom moru kako bi iskazali svoju potporu palestinskoj islamističkoj skupini Hamas koja se bori protiv Izraela u Gazi.

