Novo arheološko otkriće u podrumu Županijske palače: Pronađen bunar, nove prostorije i kosti

U zgradi Varaždinske županije došlo je do zanimljivih otkrića. No, ne radi se ovaj put o "kosturima iz ormara" nego zanimljivim arhitektonskim i arheološkim nalazima. U podrumu Županijske palače Varaždinske županije na Franjevačkom trgu u Varaždinu odvijaju se radovi na preuređenju u Centar za posjetitelje u sklopu projekta Active Tourism Meets Advanced Technology in Cross-Border Area.

- Otkriven je dodatni bunar, kao i nove ogromne prostorije koje prate ulaz u palaču i prolaz ispod stepenica. Ugodno smo iznenađeni pronalaskom tih prostorija i radimo na koordinaciji s ciljem da ih stavimo u funkciju onakvog Centra za posjetitelje kako smo u startu zamislili, ali s novom funkcionalnošću i s novom vrijednošću – rekao je zamjenik pročelnice Mladen Jakopović.

Vanjska suradnica Gradskog muzeja Varaždin Marina Šimek, arheologinja u mirovini, istaknula je da istraživanja nisu dovršena, a najzanimljiviji nalaz su temelji.

Foto: Varaždinska županija

- Uglavnom se radi o kamenoj građi, a riječ je o temeljima starije zgrade koja se nalazila na ovom mjestu. To je bila zgrada generalata koja je otprilike na ovom mjestu postojala od 16. stoljeća. Taj kameni i masivni temelji u neprekinutoj dužini od nekih 13 metara govore nam i o veličini te stare zgrade generalata - rekla je Šimek.

Pronađena je i velika količina pokretne arheološke građe, fragmenata keramike i keramičkog posuđa, dijelovi prozorskog stakla i velika količina životinjskih kostiju koje su odbačene kao otpad, a riječ je o ostacima hrane nekadašnjih žitelja ovog dijela grada. Pronađena je i zanimljiva količinu pećnjaka, odnosno dijelova kaljevih peći, tzv. kahli koje su nekada ovdje bile u upotrebi. Osim temelja, čini se da nam najstariji nalazi potječu iz otprilike polovice 15. stoljeća – dodala je arheologinja Šimek. Otkrivena je i uska prostorija koja sliči prolazu, a funkcija je zasad nepoznata.