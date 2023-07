Novi Vinodolski ipak neće biti "Olegova krpica"

Vlada je danas Saboru poslala prijedlog novog zakona o izbornim jedinicama, a on se od teksta predstavljenog krajem svibnja razlikuje u jednom jedinom članku. Novi Vinodolski više nije teritorijalno odvojen od 8. izborne jedinice, jer je u ovu jedinicu prebačen i grad Bakar koji je prvotno bio planiran kao dio 7. izborne jedinice, one koja pokriva sve od Paga do Kutine. Grad Olega Butkovića, potpredsjednika HDZ-a i Vlade i šefa primorsko-goranskog HDZ-a, time je i fizički spojen s ostatkom jedinice, čime ostaje i bez posprdnog naziva "Olegova krpica" koji mu je nadjenula oporba.

Uvažene primjedbe na tipfelere

I to je jedina važnija primjedba koju je Vlada uvažila. Većina komentara pristiglih javnim savjetovanjem odbijena je, uključujući i komentare Ureda pučke pravobraniteljice koji su bili na tragu pisma kojim je 11 profesora ustavnog prava tražilo transparentnost, depolitiziranost i stručnost te što širi konsenzus u crtanju novih jedinica. Pravobraniteljica je, među ostalim, upozorila da je riječ o propisu kojim se regulira biračko pravo kao temeljno ljudsko pravo i jednom od ishodišnih propisa demokratskog društva, zbog čega bi ga trebalo donijeti "na što višoj razini društvenog konsenzusa". Kao i ustavnopravni stručnjaci, i pravobraniteljica zaziva donošenje zakona na temelju stručnih analiza, no njezine je primjedbe Ministarstvo pravosuđa i uprave odbilo uz tvrdnju da je "nacrt izrađen transparentno" i da se "ne može govoriti o njegovoj politizaciji". Tek nešto niže, odbijajući komentar Vitomira Begovića da nije objavljen sastav radne skupine koja je izradila zakon, Ministarstvo odgovara: "Za izradu ovog Nacrta prijedloga zakona nije osnovana radna skupina te stoga nije mogao biti objavljen ni njezin sastav" pa je jasno kako Ministarstvo, a sada i Vlada, transparentnost definiraju prilično kreativno. Komentari koji su prihvaćeni ili primljeni na znanje istodobno se mogu nabrojiti na prste jedne ruke, a jednaku težinu ima i njihov sadržaj. Osječkom profesoru Mati Paliću prihvaćena je, recimo, primjedba da se ne piše "Virovitčko-podravska", nego "Virovitičko-podravska" županija.

Redom su odbijeni komentari koji su se odnosili na nepouzdanost podataka iz Registra birača, kao i primjedbe vezane uz činjenicu da granice novih jedinica ne prate granice županija.

SDP će dati amandman

Zbog svega toga lako je predvidjeti da se ništa posebno u tekstu neće promijeniti ni u saborskoj proceduri. Posljednjeg tjedna zasjedanja Sabor će ga raspraviti u prvom čitanju, što znači da bi se već početkom tjedna trebao naći pred matičnim Odborom za politički sustav. U proceduri su već dulje i oporbeni prijedlozi istog zakona, među njima i SDP-ov sa šest izbornih jedinica i različitim brojem zastupnika koje se u njima biraju, no kako Vlada još nije dala mišljenje na taj prijedlog, o njemu se vjerojatno sada neće ni raspravljati. SDP-ov zastupnik Arsen Bauk najavljuje, međutim, da će SDP svoj kompletan zakonski prijedlog predložiti u obliku amandmana na Vladin tekst, što znači da će se vladajuća većina o njemu ipak morati očitovati.

