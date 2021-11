Novi soj koronavirusa zabrinjava i hrvatske znanstvenike: 'Zbog toga bi mogao biti jako infektivan'

Velikim skokom u evoluciji koronavirusa SARS-CoV-2 nazvana je pojava novog soja u Južnoj Africi, Botswani i Hong Kongu. Danas popodne objavljeno je kako je jedan slučaj potvrđen i u Belgiji kod osobe koja se vratila iz Egipta. Nakon što je vijest o pojavi još jednog soja iz Južne Afrike objavljena u četvrtak, praktično u nekoliko sati više je zemalja ograničilo putovanja iz Južne Afrike i susjednih zemalja, među njima Velika Britanija, Izrael i Singapur, dok je Ursula von der Leyen putem Twittera najavila kako će Europska komisija također predložiti slična ograničenja za zemlje juga Afrike.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

Objava je izazvala i udar na burze, pa je tako japanski Nikkei pao na najnižu mjesečnu razinu zbog tog saznanja. Medijska izvješća govore o tome kako je do prepoznavanja novog soja došlo je nakon naglog skoka broja zaraženih u Južnoj Africi, u provinciji Gauteng pronađena su do jučer 22 slučaja zaraze novim sojem, u Botswani četiri kod osoba koje su dobile dvije doze cjepiva soj im je pronađen pri rutinskom testiranju prije putovanja. Dva su slučaja otkrivena u Hong Kongu i to kod osoba koje su povezane s državljanima Južne Afrike koji su pristigli u tu zemlju. Zabrinutost oko novog soja uzrokovana je velikim brojem mutacija koje su na njemu pronađene, pa se stvorila bojazan kako se radi o soju koji bi mogao biti iznimno zarazan, a još se ne zna koliko bi postojeća cjepiva na njega bila djelotvorna jer ima sličnosti s varijantama Lambda i Beta koje imaju sposobnost izbjegavanja imuniteta. Koliko doista znamo o ovom novom soju i koliko su opravdane bojazni od njega provjerili smo kod prof. dr. sc. Nenada Bana s ETH u Zurichu.

- Novi južnoafrički soj SARS-CoV-2 je uzrokovao veliku zabrinutost u znanstvenim krugovima zbog toga što nosi veliki broj mutacija. Sve što znamo o ovom soju je temeljeno na analizama sekvenci, dakle nemamo nikakvih laboratorijskih podataka o tome kako bi ovaj virus mogao biti drugačiji od ostalih varijanti koje trenutno cirkuliraju. Međutim, predviđa se da bi se ovaj virusni soj mogao vrlo jako vezivati na stanične receptore što bi značilo da bi mogao biti jako infektivan. Pored toga veliki broj mutacija sugerira da nas imuni odgovor koji su mnogi od nas stekli ili putem cijepljenja ili putem preboljene infekcije koronavirusom možda neće dobro štititi od ovog novog soja. Dakle, taj soj bi mogao biti toliko drugačiji da ga antitijela koja je naš organizam proizveo protiv originalnih sojeva neće moći prepoznati. Trenutne analize djelomično potvrđuju ove hipoteze. Novi južnoafrički soj je detektiran kod ljudi koji su bili cijepljeni, a i čini se da se širi brže čak i od Delta soja a već su zabilježeni slučajevi izvan Južne Afrike, u Izraelu i u Hong Kongu. Zbog toga mnoge zemlje su već počele ograničavati letove i uspostavljati karantene za osobe koje se vraćaju iz Južne Afrike i nekoliko drugih afričkih zemalja, rekao je prof. Ban.

Konkretno je Velika Britanija već zabranila dolazne letove kako iz Južne Afrike tako i iz Botswane, Eswatinija, Lesota, Namibije i Zimbabvea od jučer u podne. Sve su te zemlje stavljene na britansku crvenu listu što znači kako britanski državljani koji se iz njih vrate kući moraju u samoizolaciju. Jasno je kako to nije dočekano s dobrodošlicom u vladama zemalja pogođenih novim ograničenjima.

– Odluka Velike Britanije da privremeno zabrani Južnoafrikancima ulazak u Veliku Britaniju izgleda ishitrenom, jer i Svjetska zdravstvena organizacija treba izdati preporuke za sljedeće korake, stoji u službenoj objavi.

Izrael i Singapur naknadno su proglasili istu mjeru uz dodatak još jedne zemlje, Mozambika.

- Novi soj koji je izoliran u Južnoj Africi, Bocvani i Hong Kongu dobio je oznaku B.1.1.529 nosi preko 50 različitih mutacija u odnosu na izvorni wuhanski soj. Od toga čak 32 mutacije nalaze se u dijelu genoma koji kodira protein šiljka, odnosno S-protein. Iako većim dijelom te ili slične mutacije poznajemo iz drugih sojeva, ovako udružene u jednom soju značajno mijenjaju njegovu prostornu konformaciju. Budući da mu je to funkcijski najvažniji protein, konformacijska promjena S-proteina može značajno djelovati na ponašanje virusa. To se ponašanje prvenstveno odnosi na prenosivost respiracijskim putem, te izbjegavanje imunosti i težinu bolesti u inficirane osobe. Upravo ta velika promjena u strukturi S-proteina zabrinjava i govori nam da bi se moglo raditi o izrazito imunoevazivnom soju. Ako se to pokaže točnim, pojedinci koji su stvorili imunost preboljenjem ili cijepljenjem moći će se ponovo inficirati, što bi cijelu epidemiju gurnulo prema njenom početku. No, budući da još nemamo podatke o prenosivosti ovog soja, niti izravne podatke sa inficiranih ljudi o imunoevazivnosti, nadamo se da se on neće u većoj mjeri proširiti i da će nas imunost koju smo stekli štititi. Pogotovo u kontekstu činjenice da u hrvatskom društvu vjerojatno ima i preko 80% ljudi sa antitijelima protiv sojeva ovog virusa, stečena što cijepljenjem, što preboljenjem, objasnio nam je imunolog Zlatko Trobonjača.

- Obzirom na veći broj mutacija u proteinu šiljka koje nalazimo u novom soju B.1.1.529 tvrtke koje proizvode testove morat će provjeriti njihovu funkcionalnost i eventualno prilagoditi testove prepoznavanju novog soja. Držim da u većini PCR testova to neće biti problem, dok bi neki brzi antigenski testovi, temeljeni na prepoznavanju antigena virusa protutijelima mogli imati probleme u detekciji, budući da ovaj virus ima donekle promijenjen protein šiljka (i ne samo šiljka) pa je upitno mogu li ga protutijela iz testova, dizajnirana za druge sojeve, u potpunosti prepoznati, smatra imunolog.

Podsjetimo, u prosincu 2020. godine Južna Afrika bila je prvom zemljom koja je prijavila prisutnost Beta varijante novog koronavirusa koji se proširio na gotovo 70 zemalja. Kod znanstvenika vlada zabrinutost jer se neka klinička istraživanja pokazala kako cjepiva nude manje zaštite protiv te varijante. A nakon toga se pojavila još virulentnija i agresivnija Delta varijanta koja se proširila svugdje u svijetu te se vjeruje kako se zbog nje i događa ovaj posljednji veliki val zaraze. Iako Južna Afrika sada ima daleko manje novozaraženih od, primjerice, Njemačke, veliki broj uočenih mutacija razlog je zabrinutosti da bi se moglo raditi o vrlo zaraznom novom soju što je razlogom ranim pozivima na oprez.

