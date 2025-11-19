Naši Portali
OD IDUĆEG MJESECA OTVOREN ZA PROMET

Novi prijelaz kod Stare Gradiške otvara se nakon tri i pol godine čekanja

Hrvatska je ušla u Schengen: U Europu bez osobne iskaznice i putovnice
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
19.11.2025.
u 18:20

Nakon dogovora Hrvatske i BiH, Gornji Varoš bit će privremeno otvoren, a putovanje od Zagreba do Banje Luke skratit će se na sat i pol.

Novosagrađeni granični prijelaz kod novog mosta na Savi u mjestu Gornji Varoš kod Stare Gradiške idućeg bi mjeseca trebao napokon biti otvoren za promet, tri i pol godine nakon završetka gradnje 20 milijuna eura vrijednog mosta. Upravo su u tijeku posljednje tehničke prilagodbe i završavaju se administrativne procedure. Do potpisivanja novog međudržavnog ugovora između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o kategorizaciji, ovaj granični prijelaz bit će otvoren na privremenoj osnovi. Iz Službe za informiranje Ministarstva financija na naš su upit potvrdili kako su svi radovi i opremanje novog graničnog prijelaza Gornji Varoš završeni te je izvršena prijava za njegov tehnički pregled, koji se očekuje 2. prosinca ove godine. – Do donošenja novog ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, granični prijelaz Gornji Varoš (RH) – Gradiška Novi Most (BiH) uredit će se kroz postupak donošenja rješenja za otvaranje privremenog graničnog prijelaza, o čemu se trebaju usuglasiti nadležna tijela Republike Hrvatske i BiH – priopćili su iz Ministarstva financija. Dodali su kako se takvi postupci provode diplomatskim putem te kako je za njih nadležno Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Neki mediji u BiH najavili su kako bi prijelaz trebao biti u funkciji već 10. prosinca, dok drugi pišu kako je rok do kraja godine.

S hrvatske je strane prošli tjedan počeo tehnički pregled novoizgrađene brze ceste duge 4,5 kilometara koja vodi od graničnog prijelaza do autoceste Zagreb – Lipovac, a uskoro se očekuje sastanak mješovitog međudržavnog povjerenstva za granice na kojemu bi se trebao usuglasiti status novog prijelaza. Nakon toga bi se na razini vlada Hrvatske i BiH trebao potpisati novi sporazum o graničnim prijelazima ili aneks postojećeg sporazuma, no taj bi se postupak mogao oduljiti jer je potrebno revidirati sporazum o graničnim prijelazima potpisan još 2013. godine. Neke od prijelaza sada je potrebno prekategorizirati. Stoga je dogovoreno da status graničnog prijelaza u Gornjem Varošu bude privremeno definiran kako bi mogao biti u funkciji i prije nego što dvije države potpišu i ratificiraju novi sporazum o svim graničnim prijelazima. Takav privremeni status već godinama ima prijelaz preko Save kod Svilaja na pravcu buduće autoceste na koridoru V c, koji povezuje Ploče i Budimpeštu.

Otvaranje novog prijelaza Stara Gradiška – Gradiška znatno će olakšati putovanje iz Hrvatske prema središnjim dijelovima BiH jer će se prometovati uglavnom autocestom i preko novog mosta izgrađenog još 2022. godine i pritom izbjeći sadašnji zagušeni prijelaz koji na bosanskohercegovačkoj strani prolazi kroz središte Gradiške. Putovanje od Zagreba do Banje Luke tako bi trebalo trajati najviše sat i pol. 

FOTO Kolona sjećanja prolazi Vukovarom: Pogledajte prizore iz grada heroja
Hrvatska je ušla u Schengen: U Europu bez osobne iskaznice i putovnice
1/65
Ključne riječi
Most granični prijelaz Zagreb Ploče Stara Gradiška BiH

Kupnja