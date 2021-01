Novi potres kod Petrinje, magnitude 3.5

Hrvatsku je oko 11 sati pogodio potres, magnitude 3,5 po Richteru. Kako je javila Seizmološka služba potres se dogodio u 10 sati i 59 minuta seizmografi s epicentrom 11 km zapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice. EMSC je prije toga objavio da je potres bio magnitude 3,3 po Richteru.

Mještanka Banovine ogorčena na Pleter: Gledam sve to, umjesto da zaplačem od muke, počinjem se smijati od jada

nezadovoljstvo Mještanka Banovine ogorčena na Pleter: Gledam sve to, umjesto da zaplačem od muke, počinjem se smijati od jada

Podsjetimo, i tijekom noći su se nastavila lagana podrhtavanja, nakon što je jučer u 13 sati i 1 minutu zabilježen prilično jak potres s epicentrom 17 km zapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 4.1 prema Richteru. Tijekom noći su bili potresi ispod 2 prema Richteru.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 25 km W of #Sisak (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/Zw53DDImFb