Novi laboratorij donosi osječkim studentima najnovije ICT tehnologije

Umjesto da mladi iz Slavonije odlaze u svijet, svijet na velika vrata ulazi u Slavoniju, a za to će se pobrinuti naši ICT stručnjaci. To je najbolja poruka koju danas šaljemo – poručila je Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle, kada je u rujnu 2018. ovaj tehnološki div otvarao svoj razvojno-istraživački centar u srcu Osijeka. Tada je otvoreno i dvadesetak radnih mjesta. Pet godina poslije zaposlenih je pet puta više, a većinom su to inženjeri elektrotehnike i računarstva. Upravo je pronalazak stručnih kadrova bio jedan od izazova razvijanja posla na istoku naše zemlje, no doskočili su mu suradnjom s osječkim Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija.

Ericsson Nikola Tesla i FERIT svoju su suradnju ovoga tjedna podigli na višu razinu i potpisali Sporazum o suradnji na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija te osnovali zajednički istraživački laboratorij. Cilj je suradnje, kako je istaknuto, čvršće povezivanje znanosti i gospodarstva kao predispozicija za lokalni i nacionalni ekonomski razvoj te razvoj društva znanja. Istraživački je laboratorij, pak, zamišljen kao ključno mjesto za rad inovativnih stručnjaka na razvoju novih tehnologija.

Osvrne li se pet godina unatrag i prisjeti se osječkih početaka, predsjednica Kovačević reći će: “Nije bilo jednostavno”. – Jedan od ključnih razloga za dolazak u Osijek bio je upravo FERIT, jer se razvojno-istraživački centri u pravilu grade u blizini jakih fakulteta i sveučilišta, a s druge strane, Ericsson Nikola Tesla je i odgovorni poduzetnik pa nas je boljelo srce što toliko mladih ljudi odlazi u svijet. Ulaskom našega imena, kao prve među velikim kompanijama u Slavoniji, motivirali smo i druge tvrtke i pokazali im da tu postoji potencijal, ali i poslali poruku mladima da se bave STEM-om jer je to industrija budućnosti.

Pokazali smo im da tako mogu ostvariti svoje profesionalne i osobne planove u ovom lijepom gradu i u Hrvatskoj – govori nam Gordana Kovačević. Koliko je, pak, bilo zahtjevno povećati tim zaposlenika s dvadesetak na stotinu? – Pratili smo kvalitetu studenata i pozivali ih u kompaniju jer je važna i motivacija mladih ljudi, da upoznaju tim. Stoga smo organizirali ljetne kampove svake godine, postavljamo jako velike standarde i želimo najbolje studente s fakulteta.

Proces nije bio jednostavan, ali uspjeli smo povećati broj zaposlenih pet puta u petogodišnjem razdoblju – otkriva naša sugovornica. Nakon Zagreba i Splita, Osijek je najveći razvojni centar Ericssona Nikole Tesle. Stotinjak stručnjaka, zajedno sa zagrebačkim i splitskim kolegama, stvaraju nove vrijednosti te imaju potencijal za daljnji rast i razvoj. Većina ih je stigla ravno s osječkog FERIT-a.

U novom, zajedničkom istraživačkom laboratoriju, smještenom u osječkim prostorima kompanije, fokus će biti na razvoju telekomunikacijskih mreža, ali i na različitim projektima usmjerenim prema digitalnim transformacijskim procesima društva u širem smislu riječi. Koristit će se za istraživačke aktivnosti, a istraživačima će omogućiti rad na razvoju najnovijih ICT tehnologija. U laboratoriju se nalazi oprema uz pomoć koje će studenti moći analizirati dostupnost te karakteristike mreže, a plan je početi s razvojem dodatnih analitičkih metoda te primjenom umjetne inteligencije predviđati ponašanja mreže i automatizirati karakteristike za optimalno komunikacijsko iskustvo korisnika. To će omogućiti kreiranje i realizaciju novih ideja te stvaranje novih istraživačkih rezultata.

Dodatno će to unaprijediti kvalitetu nastave na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, približiti praksu nastavi, što je ključno u visokoškolskom obrazovanju, poručuje prof. dr. sc. Tomislav Matić, dekan FERIT-a. Studenti tako postaju spremniji. – Suradnja FERIT-a i kompanije Ericsson Nikola Tesla traje već niz godina i našim je studentima omogućila pristup najaktualnijim tehnologijama, opremi i praktičnim znanjima u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Studenti tako izlaze s našeg fakulteta spremniji za tržište rada, a mi kontinuirano unapređujemo programe u skladu s potrebama.

Ono što je ključno u našoj suradnji, i jedan je od naših strateških ciljeva, jest transfer tehnologija iz fakulteta u gospodarstvo i obrnuto, gdje mi rezultate naših znanstvenih istraživanja želimo pretočiti u konkretna inovativna rješenja koja će danas-sutra zaživjeti na tržištu. S druge strane, u provedbi zajedničkih projekata s tvrtkama, naši znanstvenici stječu dodatna znanja i kompetencije koje će im pomoći da dodatno obogate i unaprijede nastavni proces – podcrtava dekan Matić.

Približno se 1700 studenata trenutno obrazuje na FERIT-u, a kvota na studiju računarstva povećana je ove godine s 400 na 430 upisnih mjesta. – Potrebe su naravno puno veće, a da bismo ih zadovoljili, morat ćemo i dalje graditi ljudske i prostorne resurse. U fazi smo ishođenja građevinske dozvole za novu zgradu i vrlo brzo ćemo biti spremni konkurirati za sredstva za njezinu izgradnju. Nadam se da će se to i ostvariti i da ćemo moći dati dodatni zamah razvoju ovog sektora u našem gradu i županiji – dodaje Matić.

A da Osijek i Osječko-baranjska županija postaju središte IT poslovanja u Hrvatskoj, ali i šire, uvjeren je župan Ivan Anušić. – Snažna je ovo poruka za budućnost i putokaz kako upotrebom suvremenih tehnologija možemo graditi dobre preduvjete za razvoj i daljnji gospodarski rast i napredak cijele županije – kazao je on na potpisivanju sporazuma.

Slaže se s njim i osječki dogradonačelnik Dragan Vulin koji je, inače, doktorirao elektrotehniku na osječkom FERIT-u. – Godinama težimo k tome da fakulteti, osim što obrazuju kadrove, sudjeluju u istraživanju i razvoju novih tehnologija za potrebe tvrtki s našega područja, a ovo je sjajan primjer kako se to može postići. K tome, kada uključimo i lokalnu samoupravu, u ovom slučaju Grad Osijek, što možemo vidjeti na primjeru Gradsko-poduzetničke stipendije koju smo pokrenuli u suradnji s tvrtkama i koja je u mnogočemu posebna i jedinstvena u Republici Hrvatskoj, vjerujem da možemo postići najbolje rezultate u smislu rasta gospodarstva – poručio je Vulin.

Inače, Ericsson Nikola Tesla pridruženi je član korporacije Ericsson koja predvodi i podržava suvremene načine komuniciranja. Aktivnosti kompanije obuhvaćaju istraživanje i razvoj, dizajn cjelovitih komunikacijskih rješenja, prodaju i marketing, usluge u području višeuslužnih i mobilnih mreža najnovijih generacija, uključujući mobilni internet te sistemsku integraciju složenih sustava u svim segmentima poslovanja.

Otvorili su i ured u Rijeci sredinom prošle godine. – Naši uredi u Osijeku, Zagrebu, Splitu, a odnedavno i u Rijeci, centri su izvrsnosti i velikog intelektualnog i inovacijskog potencijala. Naš snažan tim stručnjaka uključuje više od 1800 softver dizajnera koji rade na najnovijim tehnologijama, a uz to i više od tisuću stručnjaka koji rade na modernizaciji mreža globalnih operatora diljem svijeta te eksperte s domenskim znanjima iz različitih industrija.

Upravo naš tim te najveći razvojno-istraživački centar u Hrvatskoj i šire čine Ericsson Nikolu Teslu. Naša su najveća vrijednost stručnjaci koji su svojim znanjem, vještinama, motiviranošću i entuzijazmom spremni mijenjati svijet u kojem živimo nabolje te graditi i razvijati tehnologije na dobrobit čovjeka – naglašava predsjednica Gordana Kovačević.

Ericsson Nikola Tesla vodeći je izvoznik softvera u Hrvatskoj. – Želja nam je da svojim inovativnim rješenjima sudjelujemo i u gradnji digitalnog grada Osijeka, vjerujem da će potencijal za to postojati u budućnosti. Vjerujem da je otvorenje razvojno-istraživačkog centra u Osijeku prije pet godina bio važan korak za tehnološki, gospodarski i društveni razvoj ne samo ovoga kraja nego i šire – zaključuje.

