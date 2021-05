Nove osobne i na mobitelu i tabletu, ali uza sebe treba imati i standardnu

Od 2. kolovoza ove godine imat ćemo nove osobne iskaznice, vizualno drukčijeg izgleda nego dosad, pa će nam tako osobna ujedno biti i zdravstvena iskaznica. Ipak, policijski službenik koji nas legitimira neće moći “povući” i naš zdravstveni karton. Nove će osobne biti sigurnosno poboljšane i na čipu će imati biometrijski identifikator, odnosno pohranjen prikaz lica te otiske kažiprsta lijeve i desne ruke vlasnika, čime će biti omogućena elektronička identifikacija. Ipak, svako pravilo ima izuzetak pa se tako otisci prstiju neće uzimati djeci do dvanaest godina. Rok valjanosti novih osobnih bit će kao dosad – pet godina.

Odnosi se na sve zemlje EU

Postoji mogućnost da će se na čipu osobne u budućnosti dodatno moći pohraniti i drugi dokumenti, poput otočke iskaznice, iskaznice korisnika socijalne pomoći, poljoprivredne iskaznice... Iako se spominjalo da bi se na njoj trebala naći i vozačka dozvola, to se može dogoditi jedino u slučaju da se promijeni Europska direktiva koja sada propisuje da je vozačka dokument za sebe. Isti je slučaj i s putovnicom. Naime, osobna se sada i mijenja upravo zato što je EU donio uredbu koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2019., a izravno se primjenjuje u svim članicama od 2. kolovoza 2021. Njome je, uz ostalo, propisano da sve članice EU moraju izdavati osobne iskaznice koje će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja iskaznice.

Tako će se osim na računalu (što je slučaj sada) nova osobna moći koristiti i na mobitelu i tabletu, nakon prve aktivacije, za što će i dalje trebati čitač osobnih iskaznica. U praksi to znači da ćemo uz posjedovanje nove osobne iskaznice i aktiviranja e-zahtjeva, na primjer, izdavanje vozačke dozvole moći podnijeti i s mobitela, a ne samo s računala. Ta se nova programska usluga neće dodatno naplaćivati, a hoće li poskupiti izrada same osobne još se ne zna. No nećemo moći hodati okolo samo s mobitelom već ćemo i dalje morati nositi osobnu i pokazati je kad se to od nas traži, odnosno i dalje će biti prekršaj njezino neposjedovanje u “papirnatom” obliku.

Što se tiče roka valjanosti sadašnjih osobnih iskaznica, ne treba žuriti po nove koje će na sebi imati oznaku RH otisnutu u negativu u plavom pravokutniku i okruženu s dvanaest žutih zvjezdica, jer stare vrijede do isteka roka navedenog na njima, najdulje do 3. kolovoza 2031. godine, no oni koji će 2. kolovoza ove godine imati 70 i više godina moći će ih koristiti i nakon tog datuma, odnosno trajno. Dosad su trajnu osobnu dobivale osobe s navršenih 65 godina. Istodobno, snižena je dobna granica za one koji moraju imati osobnu. Radi se o osobama s prebivalištem na području Hrvatske koje su napunile 16 godina, a sud im je u izvanparničnom postupku dopustio da sklope brak. Njihove će osobne imati i identifikacijski i potpisni certifikat, a iako su maloljetni, zahtjev za izradu ovog dokumenta podnosit će osobno.

“Samostalne” zdravstvene

Primjenom novih osobnih iskaznica neće se stati s izradom zdravstvenih zato što osobna nije obvezna do 18. godine, osim u navedenom slučaju. Žele li roditelji da im malodobno dijete ima osobnu (iako nije u braku), više neće morati oboje sudjelovati u postupku njezina ishođenja, već će to moći učiniti samo jedan. Izričita pismena suglasnost koju će jedan roditelj morati dati drugom odnosit će se na promjenu djetetova imena, prebivališta, promjenu vjere... Utvrdi li se da je osobnu djetetu ishodio roditelj koji na to nije imao pravo i koji odbija iskaznicu predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb, MUP će donijeti rješenje o njezinu poništavanju.

Osobne kojima je u pandemiji istekao rok vrijede još dodatnih mjesec dana

Osobne iskaznice kojima je istekao rok valjanosti tijekom pandemije vrijede mjesec dana nakon što i službeno bude proglašen njezin kraj, tako da nema razloga za žurbu i “zauzimanje” šaltera MUP-a nakon 2. kolovoza. U posljednjih šest godina Ministarstvo unutarnjih poslova preko sustava e-Građanin omogućilo je korištenje brojnih elektroničkih usluga pa se iz vlastita doma mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje uvjerenja o prebivalištu i boravištu, vlasništvu vozila, a tako se može prijaviti i boravište, registrirati objekt koji pruža usluge strancima, podnijeti zahtjev za vozačku dozvolu ili putovnicu, za obavljanje detektivske djelatnosti... Svojedobno je bilo govora da bi, radi rasterećenja građana, Hrvatski autoklub preuzeo izdavanje prve vozačke dozvole, no ti su pregovori još u tijeku.

