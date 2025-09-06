Nova školska godina: Sigurno u prometu i oprezno uz prugu

Početak školske godine donosi veselje, uzbuđenje i nova iskustva za sve učenike, posebno za desetke tisuća prvašića koji će 8. rujna 2025. prvi put krenuti u školu. Njihovi će koraci svakodnevno voditi preko prometnih ulica, križanja, a ponegdje i uz željezničke pruge. Upravo zato HŽ Infrastruktura podsjeća na to da je sigurnost na putu do škole jednako važna kao i školske knjige u torbi.

PUT DO ŠKOLE – LEKCIJA KOJU MORAJU SAVLADATI I RODITELJI

Djeca uče gledajući odrasle pa se pravila sigurnoga kretanja ne mogu svesti samo na teoriju. Ako roditelji, bilo kao pješaci bilo kao vozači, ne poštuju prometne znakove i signalizaciju, djeca će zaključiti da ni ona to ne moraju. Upravo zato svatko od nas mora biti primjer – kretati se u prometu bez mobitela u rukama, bez slušalica u ušima i s punom pažnjom usmjerenom na cestu i prugu.

Statistike potvrđuju da je 98 posto nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima (ŽCP) uzrokovano neoprezom i kršenjem prometnih pravila. Drugim riječima, gotovo svaka nesreća mogla je biti spriječena.

ZAŠTO JE ŽURBA NAJVEĆI NEPRIJATELJ SIGURNOSTI?

Školska jutra, spremanja i putovanja često su užurbana, a upravo zbog žurbe i odrasli i djeca ponekad zanemaruju prometna pravila i pruzi prilaze olako. Pravilo koje spašava život jednostavno je: stani – osvrni se – poslušaj. Polubranik koji se spušta znak je da vlak stiže i tada nema vremena za pretrčavanje. Na prijelazima bez polubranika znakovi „Stop“ i „Andrijin križ“ nisu formalnost, nego signal da treba zastati i provjeriti nailazi li vlak. Prugu se smije prijeći tek nakon što se uvjerimo da je to sigurno.

NEVIDLJIVE OPASNOSTI – STRUJNI UDAR I VLAK KOJI SE NE MOŽE ODMAH ZAUSTAVITI

Važno je ne zaboraviti da zaustavni put vlaka može iznositi i do 1500 metara i da ga strojovođa ne može zaustaviti u trenutku. Osim toga napon u kontaktnoj mreži je čak 113 puta veći od struje u kućanstvu, a na pruzi može doći do strujnog udara i bez dodirivanja žice. Dovoljan je razmak od nekoliko metara. Zato je zabranjeno penjati se na stupove, vagone i dirati signalne uređaje. Posljedice mogu biti kobne.

EDUKACIJA KOJA SPAŠAVA ŽIVOT

Kada se krećemo uz prugu ili preko nje, važno je uvijek biti na oprezu. U 2024. zabilježene su 23 nesreće na ŽCP-ovima, što je ipak 21 posto manje od petogodišnjeg prosjeka.

HŽ Infrastruktura već 26 godina provodi edukativno-preventivnu akciju „Vlak je uvijek brži“ (VJUB), a navedene brojke pokazatelj su da edukacija i prevencija daju rezultate. U sklopu akcije djeca školske i predškolske dobi, vozači i ostali sudionici u cestovnom prometu uče kako se ponašati uz prugu.

ZAJEDNIČKA ODGOVORNOST

Sigurnost djece na putu u školu ne može biti prepuštena slučaju. Ona je zajednička odgovornost roditelja, nastavnika, vozača i svih odraslih koji sudjeluju u prometu. Od 8. rujna moramo biti svjesni toga da su školarci ponovo na ulicama. Iako nam se čini da sve znaju, ponavljanja nisu naodmet. Zato je dobro prije polaska u školu s djecom još jednom proći put kojim idu u školu i ponoviti kako sigurno prelaziti cestu i prugu.

Na početku svake školske godine podsjećamo na isto, da je vlak je uvijek brži i da smo sigurni samo ako poštujemo pravila. Žurbi nije mjesto u prometu. Bolje je stići na odredište par minuta kasnije, ali sigurno, nego nikada.