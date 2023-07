Mostarcu zabranili ulazak u zgradu zbog kratkih hlača pa oduševio potezom: 'Došao sam u haljini!'

Jedan Mostarac postao je hit na društvenim mrežama nakon što su mu iz mirovinskog osiguranja odbili ulazak u zgradu i to zbog kratkih hlača. - A ne, u kratkim ste hlačama, ne možete tako unutra - rekli su mu kada je htio ući, no on nije oklijevao pa se dosjetio nečeg što je oduševilo sve: kupio je haljinu i došao u njoj.

- Došao sam pred zgradu, dočekao me zaštitar na ulazu gdje mi je rekao: 'Gospodine, ne možete ući, niste pristojno odjeveni' - priča Mostarac za 24sata koji je zbog onoga što je zatim učinio postao pravi hit.

- Otišao sam u prvi dućan i kupio haljinu. Vratio sam se u zgradu i pitao ga mogu li sad ući. Pogledao me i rekao da mogu - objasnio je.

- Evo, ako trebate u zgradu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, morate biti ovako odjeveni. Dolje cipele ili opanke zvane kalose. Nemojte zaboraviti! - napisao je na Facebooku.

