'Nisam prihvatio povećanje vijećničkih naknada, Hajduković je iznio čistu laž'

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić reagirao je, kako je naveo u priopćenju, na plasiranje laži koje je iznio SDP Osječko-baranjske županije.

Navodi kako su da danas održanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije vijećnici izglasali Proračun za 2020. godinu. Županijski proračun iznosi 1,56 milijardi kuna, što je 65% više od ovogodišnjeg, odnosno dvostruko više u odnosu na 2017. godinu.

– Dio povećanja odnosi se na evidencijske promjene i uključivanje sredstva povodom spajanja Ureda državne uprave sa Županijom, no u proračunu smo osigurali i značajna sredstva iz europskih i drugih izvora, namijenjena za realizaciju niza kapitalnih projekata – navodi Anušić u priopćenju.

– Vijećnički prijedlog da se povećaju vijećničke naknade NISAM prihvatio, a plasiranje laži u javni prostor kako bi se adresirajući mene zaradilo nešto medijskog prostora i jeftinih političkih bodova najoštrije politički osuđujem – istaknuo je.

Rekao je i kako prvi put reagira na prozivanje lokalnog SDP-a.

– Sustavno u javni prostor plasiraju neistine i optužuju me imenom i prezimenom za stvari na koje ni kao župan ni kao čovjek nisam mogao imati utjecaja niti spoznaja o njima. No ovoga puta je saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković potpisujući svoju organizaciju otišao korak dalje iznoseći čistu laž. Sve što smo do sada vidjeli iz mandata zastupnika Hajdukovića su visoki troškovi putovanja širom svijeta od kojih Slavonci i Baranjci još nisu vidjeli konkretne rezultate. Žalosno je da je Hajduković do sada i u svom kraju, kao i širom Hrvatske poznat samo po tome što je „najskuplji saborski zastupnik“ plaćen iz državnog proračuna – kaže Anušić.