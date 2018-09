Nikada slabija premijerka, Theresa May vratila se ponižena sa summita u Salzburgu

Britanska premijerka Theresa May vratila se ponižena s neformalnog summita lidera EU u Salzburgu, gdje se nadala dobiti pozitivne signale, ali joj je poručeno da njezin prijedlog iz Chequersa, jedini plan za Brexit koji njezina vlada ima, neće proći, i jučer se iz Downing Streeta u Londonu obratila javnosti dramatičnom porukom: ostatak EU ne može, rekla je, samo tako odbaciti njezin prijedlog iz Chequersa, bez davanja kontraprijedloga i objašnjenja pa stoga nema napretka dok ne ona ne čuje što EU točno želi.

– Ja neću poništiti rezultat referenduma niti ću pristati na raspad svoje zemlje – rekla je May sugerirajući da ono što joj dosad ostatak EU (EU27) nudi u pregovorima podrazumijeva upravo to: ili odustajanje od referendumski izglasanog izlaska iz EU i carinske unije, ili raspad Ujedinjenog Kraljevstva zbog činjenice da bi ostankom Sjeverne Irske u carinskoj uniji taj dio UK bio odvojen “carinskom granicom” od Velike Britanije.

No nije baš sigurno da će premijerkina poruka naići na plodno tlo jer je ostatak EU uvijek tvrdio da nismo mi izglasali Brexit, nego Britanci, pa stoga nismo mi ti koji će osmisliti kako će točno taj Brexit izgledati, nego to moraju osmisliti sami Britanci (a EU27 može im reći pristaje li na to ili ne).

‘Rušite jedinstveno tržište’

Prema prijedlogu iz Chequersa, tako nazvanom po rezidenciji u kojoj je May sa svojim ministrima osmislila prijedlog (da bi se od njega kasnije svojim ostavkama distancirali ministri Boris Johnson i David Davis), UK želi ostati u bescarinskoj uniji s EU, ali takvoj koja bi vrijedila samo za robe, ne i usluge.

Foto: Reuters/PIXSELL

Mjesecima su iz tabora glavnog europskog pregovarača Michela Barniera stizali signali da je takvo što neprihvatljivo za EU27 jer narušava jedinstveno tržište, ali premijerka May nadala se da, ako dobije priliku pregovarati s 27 premijera, kancelara i predsjednika koji sjede u Europskom vijeću, a ne s Barnierom (dakle, ako dobije makar 10 minuta pregovora sa sebi ravnima, a ne pregovaračem kojem su državnici delegirali taj posao pregovora), može dobiti ustupke.

May je kalkulirala da to može dobiti u Salzburgu, njezini diplomati javljali su da iščitavaju pozitivne signale da bi se to moglo dogoditi pa su očekivanja bila velika. A onda se sve urušilo u četvrtak poslijepodne, po završetku summita, kad su i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i francuski predsjednik Emmanuel Macron i razni drugi sudionici sastanka izašli pred novinare i, svaki na svojoj press-konferenciji, rekli da to što May predlaže nema šanse proći.

Mjesec dana za dogovor

May se vratila u London praćena dojmom da nijedan britanski premijer(ka) u modernoj povijesti nije bio ili bila tako slabog autoriteta: na stranačkoj konvenciji, koja počinje 30. rujna, Boris Johnson i domaći protivnici plana iz Chequersa mogli bi izvesti napad kojom bi je pokušali srušiti s vlasti, a u ostatku EU nitko ne vjeruje u taj njezin plan za Brexit. No premijerka je jučer izašla pred novinare spremna za daljnju borbu:

– Uvijek sam govorila da će pregovori biti teški, a najteži u finalnoj fazi – rekla je May. Ta je faza sada jer sve se mora dogovoriti do sljedećeg Europskog vijeća 18. i 19. listopada, summita koji Tusk naziva “trenutkom istine o Brexitu”, eventualno do još jednog izvanrednog summita 17. i 18. studenog, ako May u listopadu omogući napredak.

Foto: Reuters/PIXSELL

Taj se željeni napredak sada čini daljim nego ikad prije jer ne samo što vrijeme curi, a naznake dogovora nema, nego se izmjenjuju i vrlo oštre riječi. Koje grubo zvuče, čak i kad su istinite, poput ovih Macronovih nakon summita u Salzburgu:

– Brexit je izbor britanskih građana, odluka koju su gurali ljudi koji su vjerovali u jednostavna i laka rješenja. Ti su ljudi lažovi. Dan nakon glasanja otišli su da ne bi morali time upravljati – rekao je Macron.

