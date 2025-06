Nik Titanik: U 20 godina objavio sam 15.000 karikatura, a opće je poznato da je karikatura najjače sredstvo javne kritike

Je li Nikola Plečko poznati karikaturist kojem je alijas Nik Titanik, karikaturom i popratnim tekstom uz nju, koji su objavljeni u 24 sata, uvrijedio Krešimira Antolića, bivšeg člana uprave Dinama, koji je zbog toga, zadovoljštinu potražio na sudu, doznat ćemo 16. lipnja, kada bi Općinski kazneni sud trebao objaviti presudu vezano za Antolićevu privatnu tužbu protiv Plečka. Antolić je podnio privatnu tužbu protiv Plečka u kojoj je naveo da je Plečko objavom spomenute karikature "prekoračio granice humora te mu povrijedio pravo na osobnosti jer ga se u tekstu prikazuje i opisuje na neprimjeren, uvredljiv i vulgaran način".

Što misli o navodima Antolićeve privatne tužbe, Plečko je neki dan pojasnio u svojoj obrani. - Ja sam političko-društveni karikaturist, u 24 sata sam od njihovih početaka, znači 20 godina i tijekom tih 20 godina svakodnevno crtam i objavljujem po dvije karikature na dan. Dosad sam objavio više od 15.000 karikatura u kojima sam obradio sve relevantne teme u Hrvatskoj, od visoke politike, sporta, estrade i iz drugih segmenata javnog života. Smatram da je karikatura najjače sredstvo javne kritike, što je i opće poznato. Moja posao je da se kritički osvrćem na osobe i događaje u društvenom životu.

Kada razrađujem te teme nije mi namjera ni intencija da karikaturama osobno nekog uvrijedim. U konkretnom slučaju, nisam poznavao privatnog tužitelja, a on mi je bio interesantan isključivo zbog njegovog javnog položaja. U to vrijeme on je bio član Uprave GNK Dinamo, zasigurno najvažnijeg i najpoznatijeg kluba u Hrvatskoj. Kada sam počeo raditi kao karikaturist 2005., Zdravko Mamić je bio čelna osoba kluba. U 15 godina godina nacrtao sam između 500 i 1000 karikatura Mamića koje su bile puno provokativnije od ovih tri u tužbi - naveo je Plečko.

Kazao je i da karikatura na pretjeran način ukazuje na neka društvena zbivanja ili pojave koje preuveličava. - Karikatura je provokativna, puno puta je jako eksplicitna i najjače je sredstvo javne kritike. Svako društvo koje drži do sebe njeguje karikaturu upravo kao takvu, a sve javne osobe moraju biti spremne na javnu kritiku. Što se tiče konkretnih karikatura, nigdje nije imenovan privatni tužitelj. Lik koji je naveden u karikaturama koje su predmet tužbe predstavlja simbol stanja u kojemu se nalazio Dinamo u vrijeme kad su nastajale - kazao je Plečko

Antoliću je najspornije što se u tim karikaturama pojavljuju riječi "pandur" i "cinker", pa je Plečko pojasnio da karikatura pretjeruje i vizualno i verbalno te koketira s kolokvijalnim govorom. - Vezano uz imenicu "pandur", opće je poznato da je privatni tužitelj u Dinamo došao iz MUP-a i o to ne spori. Otud "pandur" što je kolokvijalni izraz za policajca. Vezano uz pojam "druker", to nije bilo u negativnom kontekstu već se referiralo na tzv. "crne liste" o kojima je pričao i sam privatni tužitelj - rekao je Plečko.

Antolić je u prosincu 2023. sudu pojašnjavao što mu je zasmetalo kod spomenutih karikatura i zašto ih smatra uvredom. - Prvo bih želio reći da nemam nikakvih problema sa slobodom izražavanja. Ni s karikaturama. Predmet ove tužbe nisu karikature koje su objavljene prije i poslije ovih spornih. Krajem ožujka 2020. bio sam član Dinamove uprave, a zbog korone, klub je donio odluku da se smanji dohodak svim zaposlenicima kluba. Zbog toga smo ja i ostali članovi Uprave bili izvrgnuti medijskom linču, nazivalo me se pogrdnim imenima, u 24sata su objavljene karikature u kojima me se prikazuje kao "drukera", naziva "pandurom" i crta kao produžetak Mamićeva debelog crijeva.

Ove karikature su mi bile neprihvatljive i klevetničke. Karikature i tekst su me uznemirili. No osim toga, povećale su histeriju djela navijača prema meni na društvenim mrežama. To je za mene bilo vrlo teško razdoblje, jedna izvanredna situacija. Osobito me pogodilo što su te karikature uznemirile mog sada pokojnog oca koji je bio dugogodišnji invalid i Dinamovac. Uznemirilo je i moju djecu koja su me pitala: Zašto se ne makneš? Što ti to treba? Osim što mi je narušeno dostojanstvo, imao sam i psihofizičke posljedice jer su mi te karikature prouzročile tjeskobu i nesanicu, a nisam sklon piti tablete - pojašnjavao je tada Antolić.