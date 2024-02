Nijemci su bili šokirani poslovanjem EOS-a u Hrvatskoj, posebno otkupom CHF kredita

Uznemiravanje obitelji, prijatelja i susjeda dužnika, otkup potraživanja koja su predmet sporova o ništetnim ugovornim odredbama u CHF kreditima, naplata iznosa iznad zakonskih limita ovrhe - nepoštene poslovne prakse EOS Matrixa tema su dokumentarnog filma njemačkog ZDF Zeita čiji je dio snimljen je i u Hrvatskoj i o čemu svjedoči Večernjakova novinarka Valentina Wiesner, a može se pogledati na linku. Autor dokumentarca „Die OTTO-Story: Vom Versandhaus zum deutschen Amazon“ (Priča o OTTO-u: Od tvrtke za naručivanje poštom do njemačkog Amazona), prikazanog u udarnom večernjem terminu ZDF Zeita 13. veljače, je Steffen Haug, međunarodno nagrađivani novinar i redatelj, između ostalog i bivši glavni urednik Spiegel TV-a. U dokumentarcu je obrađena i priča hrvatskog dužnika EOS Matrixa kojega ovršuju iako im osporava dug dok traje sudski proces za preplaćeni kredit u CHF-u, potraživanje koje je EOS otkupio, a snimljen je i prilog o proizvodnji dobavljača OTTO grupe Drvne industrije Klana.

- Autor dokumentarca istražio je tko je u Hrvatskoj najduže pratio rad EOS Matrixa i mjesecima pripremao temu. Razmijenili smo velike količine materijala o tvrtki, a onda je ekipa ZDF-a došla sve snimiti i u Hrvatskoj. S obzirom da se u to vrijeme i u Njemačkoj vodio sudski spor protiv EOS-a, zanimale su ih slične prakse kod nas, no bili su šokirani onim što su saznali, najviše dijelom poslovanja koji se odnosi na otkup potraživanja kredita u CHF-u o kojima se vode sporovi – komentira Večernjakova novinarka Valentina Wiesner.

Iza EOS Matrixa, agencije za naplatu potraživanja koju u Hrvatskoj potresaju reputacijski skandali i povijesno najveća kazna za povredu osobnih podataka, stoji golemo poslovno carstvo – njemačka OTTO Group koju smatraju jedinim europskim konkurentom Amazonu u online prodaji. Upravo zbog činjenica vezanih uz tretiranje dužnika u Hrvatskoj o kojima su govorili Večernjakova novinarka i dužnik koji to zapravo nije, u najavi dokumentarca autor postavlja pitanje – je li tvrtka zelenaška? Preispituje njihove strategije održivosti i društvene odgovornosti jer im je lajtmotiv obećanje održivosti kroz cijeli proizvodni lanac. „Može li OTTO održati svoje obećanje ili je tvrtka zelenaška?“ – pitanje je iz najave dokumentarca u kojem je autor robu kojom OTTO trguje ili je proizvodi ispitivao u laboratorijima i preko „trackinga“ provjeravao gdje završava roba iz povrata. Angažirao je i stručnjake da sve to analiziraju, a predstavnici grupacije davali su svoje odgovore i tumačenja.

VEZANI ČLANCI:

Tijekom suradnje u pripremi dokumentarca njemački je kolega otkrio Večernjakovoj novinarki detalje sudskog procesa vezan uz nezakonit rast otkupljenog duga koji se vodio protiv EOS-a, no tad se još nije znao ishod. U međuvremenu su izgubili deklaratornu tužbu vezanu za troškove naplate potraživanja tvrtke EOS Investment GmbH: hanzeatski Viši regionalni sud (Hanseatische Oberlandesgericht) prihvatio je tužbu savjetovališta za potrošače za naknadu nezakonitih troškova pri naplati duga preuzetog od društava unutar i izvan OTTO Grupe. Sud je odlučio da je u 15 slučajeva fiktivna stavka štete za koju ne može tražiti naknada: https://justiz.hamburg.de/gerichte/oberlandesgericht/gerichtspressestelle/erfolgreiche-musterfeststellungsklage-wegen-inkassokosten--680150. Presuda je nakon žalbe EOS-a na Saveznom sudu pravde, a ako postane pravomoćna, primjenjuje se na još 680 potrošača koji su prijavili iste zahtjeve kako ne bi morali ulaziti u pojedinačne tužbe.

U trenutku snimanja dokumentarca još uvijek nije bio poznat ni ishod nadzora koji je protiv EOS Matrixa vodio AZOP, no s obzirom na dužinu pripreme dokumentarca, u međuvremenu im je odrezana kazna od 5,47 milijuna eura zbog povrede osobnih podataka, posebno u dijelu prikupljanja i praćenja podataka o zdravstvenom stanju dužnika i curenja podataka o dužnicima. Apsurdno je što je, samo nekoliko dana nakon kazne, EOS Matrix kao glavni sponzor događaja, dobio nagradu za društveno odgovorno poslovanje na području korporativnog volontiranja od medijskog projekta „Diplomacy and Commerce“. Nakon što je Večernjak otkrio skandal, organizator je, u demantiju drugom mediju, još i lažno optužio Večernjakovu novinarku za privatni interes izmišljajući da je motiv za objavu bila nepostojeća ovrha EOS-a. Na njemačku grupaciju koja se hvali odgovornim poslovanjem i odgovornim ekonomskim ponašanjem to baca veliku tamnu mrlju.

OTTO grupa obiteljska je tvrtka u čijem sklopu posluju modni div About You i Hermes. Starije generacije sjećaju se izdanja Burde. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata postali su vodeća tvrtka za naručivanje poštom dok danas konkuriraju Amazonu. Najuspješniji su njemački online trgovac.

Steffen Haug je tijekom 25 godina producirao gotovo 300 priča, priloga i dokumentaraca, sam i u suradnji s timom drugih novinara. Bio je glavni urednik Spiegel TV Magazina na kojem je vodio nedjeljne večernje emisije i političke talk showove te nadzirao brojne multimedijske projekte. Kao reporter, radio je globalno: bio je dopisnik iz Washingtona 2009., izvještavao s terena u sukobima na Kosovu i u Iraku. Na Festivalu u New Yorku 2004. je dobio svjetsku nagradu za film o invaziji na Irak. Osim priloga iz ratnih zona i kriznih područja, pisao je i o političkim i znanstvenim temama i radio istraživačke projekte. Budući da je odrastao u Brazilu te govori i portugalski, često je izvještavao iz Južne Amerike. Na Federalnom sveučilištu u Rio de Janeiru bio je i asistent na Odsjeku za ekonomsku i društvenu geografiju. Nakon završetka studija geografije, sportskih znanosti i političkih znanosti u Tübingenu i Rio de Janeiru, učio je televizijski posao na Spiegel TV-u u Hamburgu, gdje je prošao put od pripravnika do glavnog urednika. Prije nego što je 2011. postao glavni urednik bio je voditelja video produkcije Spiegel grupe (Der Spiegel, Spiegel Online i Spiegel TV).

GALERIJA Ovo će biti nova zgrada Hrvatskog sabora: Preselit će se zbog obnove