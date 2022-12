Neznanom akademiku: Razumijem vašu neugodu, ali mi je neprihvatljiva groteskna maska iza koje skrivate svoj identitet

Poštovani kolega profesore, pišem vam ovo pismo uz žaljenje što mi nije poznato kome se obraćam. S obzirom na to da je Hrvatska razmjerno mala i da se bavimo istovjetnim poslom, moguće je da se poznajemo, ali to najvjerojatnije ni ubuduće neću saznati. Na ovo reagiranje ponukalo me je upravo nepristajanje vas osobno i nekih drugih stručnjaka da u medijskoj obradi posljednjeg izdanja sukoba između premijera i predsjednika Republike, u koji je uključeno više njihovih pobočnika, date izjavu s imenom i prezimenom. Osobito mi smeta to što ste zapravo pozvali i druge ljude iz "akademskih krugova" da ne komentiraju taj problem, koji se u svakom slučaju ne odnosi samo na Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića nego i na sve građane ove zemlje. Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić nedavno je razgovarala s vama i drugim ekspertima za ustavno-pravna pitanja u sklopu pripreme teksta o konfliktu vezanom uz razmirice koje se odnose na prijedlog Vladine odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika u misiji EU za pomoć agresiji izvrgnutoj Ukrajini. Lukić u svom tekstu opisuje "neobičnu situaciju": vi i drugi stručnjaci koji su komentirali navedeno važno pitanje (bilo je i onih koji se u to uopće nisu željeli upuštati) pristali ste dati izjavu samo pod uvjetom da ostanete anonimni. Vjerojatno najviše zbog te okolnosti u broju novina od 26. studenog objavljen je razmjerno mali članak; u tom intrigantnom tekstu nije analizirana dostatno obuhvatno, i to ne krivnjom novinarke, ova runda političkog meča s čestim udarcima "ispod pojasa" između dvojice nositelja najviših dužnosti u zemlji. Ali je u njegovu nadnaslovu ("Akademska zajednica izbjegava sukob premijera i predsjednika") i naročito dramatično u naslovu ("Stručnjaci odbijaju komentare: To je cirkus, ne želimo da nas blate") istaknuta situacija koja bi trebala izazvati osobitu pozornost pa i zabrinutost u javnosti.