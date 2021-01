Nezapamćena kriza u Americi: 'Odmah smijenite huškača Trumpa ili pokrećemo opoziv'

Četvero mrtvih, krah imidža američke demokracije u svijetu, optužbe o državnom udaru nakon kojih pak slijede zahtjevi za opoziv predsjednika bilanca su nezapamćene političke krize koju je izazvao nasilan upad prosvjednika u Capitol, zgradu američkog Kongresa. Nakon što je u srijedu navečer po hrvatskom vremenu rulja koju je potaknuo predsjednik SAD-a Donald Trump provalila u zgradu američkog parlamenta koji je tamo potvrđivao izbornu pobjedu Joea Bidena na izborima 3. studenog, američka se politička scena dobrano zatresla, ali nije se promijenilo – baš ništa. Naime, ništa čemu se nadao predsjednik Trump nije se ostvarilo, i to signalizira jedan od njegovih najvećih neuspjeha usred kaosa koji je izazvao: Kongres je danas ujutro po zagrebačkom vremenu priznao Bidenovu pobjedu na izborima te je nakon toga i Trump konačno objavio svoj poraz.

“Iako se potpuno ne slažem s rezultatima izbora i činjenice su na mojoj strani, bez obzira na to, bit će uredna tranzicija vlasti 20. siječnja”, objavio je u priopćenju te dodao: “Iako je to kraj moga mandata, tek je početak borbe da Amerika ponovo postane velika.” Rezultati izbora bili su jasni već u studenom, ali ih Trump naprosto nije htio prihvatiti. Njegova tvrdnja da se s rezultatima “ne slaže” dobro oslikava stav lidera SAD-a, a tijekom dana je izazivače nemira i hvalio nazivajući ih “posebnim ljudima”.

Provalili u ured Nancy Pelosi

Američki je predsjednik dva mjeseca tvrdio da su mu ukrali izbore i u to do danas vjeruje većina republikanskih birača. Iako nije pružio dokaze koji bi potvrđivali da se krađa dogodila, zapanjujuće bliska veza koju je Trump izgradio sa svojim biračima bila je dovoljan okidač da ga poslušaju kada im je u srijedu na skupu rekao da “valja krenuti na Capitol”. No koliko su Trumpovi pristaše, kojih se najgorljiviji dio u srijedu u Washingtonu pretvorio u rulju, ljuti na sustav pokazuje i na brzinu napravljeno istraživanje YouGova koje pokazuje da 45 posto republikanskih birača podržava nasilni upad u zgradu Kongresa, dok ih se 43 posto protivi.

Snimke su pokazivale ljude, obučene u boje američke zastave i s natpisima podrške Trumpu, kako se penju na zgradu te letvama razbijaju prozore kako bi upali u zgradu. Policije je bilo premalo i nije mogla održati kontrolu, a jednom kad su prosvjednici upali u zgradu, nastao je pravi kaos.

VIDEO: Nacionalna garda u Washingtonu uspostavlja kontrolu nad prosvjednicima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U američkoj povijesti ne postoji paralela u kojoj su prosvjednici, u ime predsjednika, provalili u ured predsjednika Kongresa (Nancy Pelosi) te ga vandalizirali. U zgradi su pritom pljačkali umjetnine, a nakratko su zauzeli i dvoranu Senata. Atmosfera je u Kongresu bila čudna, snimke prikazuju i prosvjednike kako snimaju selfieje s policijom koja bi trebala čuvati Capitol. Zastupnici su morali biti sklonjeni na sigurno dok ne prođe opasnost za njih.Na kraju je ozlijeđeno 14 policajaca, a uhićene su 52 osobe. Posebno tragično – umrlo je četvero ljudi: jedna je žena upucana unutar zgrade, a New York Post je doznao da se radi o ratnoj veteranki Ashli Babbitt, Trumpovoj pristalici. Policija kaže da ju je upucao netko od članova osiguranja, ali nije dala dodatne detalje. Troje pak je ljudi umrlo u odvojenim “medicinskim hitnim slučajevima”, priopćila je policija.

Službe su zaplijenile šest komada vatrenog oružja i bombe iz kućne radinosti ispred središta obiju stranaka u Washingtonu. Nakon nekoliko sati kaosa, policija je uspjela odbaciti rulju izvan zgrade Kongresa. Zatim je razmještena i Nacionalna garda, i to prema zahtjevu potpredsjednika Mikea Pencea. Ministar obrane, piše CNN, nije ni razgovarao s Trumpom jer predsjednik nije htio osuditi nasilje kojem su Amerikanci svjedočili. Nastavljena je sjednica Kongresa na kojoj je zatim potvrđena Bidenova pobjeda.I izabrani predsjednik Biden osudio je predsjednika zbog upada njegovih pristaša u Kongres.Republikanski su se političari riječima usprotivili prosvjednicima.

“Za one koji su kreirali kaos u Capitolu, niste pobijedili. Nasilje nikada ne pobjeđuje, već pobjeđuje sloboda. A ovo je još uvijek zgrada naroda”, rekao je potpredsjednik Pence s kojim je u srijedu svoje odnose prekinuo i Trump zato što njegov zamjenik nije htio preokrenuti službene rezultate predsjedničkih izbora, što inače i ne može učiniti. Lider demokrata u Senatu Chuck Schumer nazvao je prosvjednike “domaćim teroristima”.

Odmah po ovom događaju u američkoj su javnosti zaredali zahtjevi za smjenom ili opozivom Trumpa. Iako je do kraja njegova mandata ostalo još 14 dana, neki misle da bi ga Predstavnički dom Kongresa, u kojem dominiraju demokrati, mogao smijeniti praktički odmah, no šanse da Senat potvrdi tu smjenu čine se male.

Druga je opcija koja bi vodila kraju Trumpova mandata pak to da potpredsjednik Pence pokrene postupak sadržan u 25. amandmanu ustava koji govori da potpredsjednik i većina članova vlade mogu izglasati smjenu lidera države ako procijene da nije sposoban upravljati zemljom.

Mogu li ga opozvati?

Uglavnom se tu misli na fizičku ili zdravstvenu nesposobnost. Tada bi predsjednik postao sam Pence, i to na manje od dva tjedna kada na čelo zemlje dolazi Biden. No, kada bi bio pokrenut postupak iz 25. amandmana, predsjednik Trump bi mogao uložiti pismeni prigovor, nakon čega bi o tomu tko je legalni lider odlučivao Kongres, a oba doma morala bi dati dvotrećinski pristanak za smjenu predsjednika. Tijekom tog procesa vršitelj dužnosti lidera bio bi potpredsjednik Pence. U srijedu navečer neki su viši dužnosnici u Trumpovoj administraciji raspravljali trebaju li pokrenuti 25. amandman, izvijestio je Washington Post, ali nije se radilo o formalnom započinjanju, već tek o usmenoj raspravi. Pence dosad nije dao nikakve naznake da bi mogao pokrenuti ovaj proces