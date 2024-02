'Neuspjeh najavljenih prosvjeda bio bi loš za ljevicu, a afere ne utječu značajno na rejting HDZ-a'

U Saboru nije prošao prijedlog oporbe za raspuštanje Sabora i raspisivanjem izbora. Protiv raspuštanja Sabora bilo je 78 zastupnika i zastupnica vladajućih, dok je raspuštanje ovog saziva Sabora podržalo 59 zastupnika. Novi plan opozicije od centra prema lijevo je organiziranje pet novih prosvjeda istog dana u pet velikih hrvatskih gradova. "Vi ste Hrvatsku pretvorili u stečaj jedne države. Vi ste HDZ-ovci najobičnije kukavice, jer da niste išli biste na izbore i prepustili građanima da odluče. Vašeg lopovluka je dosta. Hrvatska će nastaviti s prosvjedima, i to 23. ožujka", najavio je tada Grbin skorašnji nastavak prosvjeda u oporbenoj organizaciji.

Politička analitičarka Ankica Mamić smatra da ostaje vidjeti hoće li opozicija uspjeti ponoviti uspjeh prvog zagrebačkog prosvjeda. "Već vidimo probleme među organizatorima. Iz Socijaldemokrata kažu da nisu pozvani u organizaciju prosvjeda što nije dobra poruka. Prvi prosvjed je trebalo osnažiti i pojačati, barem percepcijski. To se sad polako gubi kad čujemo tko s kim neće, tko je protiv koga. Neuspjeh prosvjeda bio bi loš za ljevicu. Mjesec dana je dovoljno za organizirati prosvjed, osobito u onim gradovima gdje je opozicija na vlasti", izjavila je politička analitičarka za Večernji TV.

SDP, prema istraživanjima, četiri mjeseca ima uzlazni trend što znači da se unutar stranke događa mobilizacija, a to su prepoznali njihovi birači. "Hoće li oni uspjeti crpiti nove potencijalne birače iz bazena neodlučnih, to je teško za reći. Ja bih rekla da vi negativnom kampanjom ne možete pridobiti nove građane. Ne vidim da će u tom smislu prosvjedi ljevici nešto donijeti jer treba mobilizirati vlastite glasače. Možemo! je duplo slabiji od SDP-a, a percepcijski gledano su lideri prosvjeda. Nakon prosvjeda u Zagrebu izgledalo je kao da je Sandra Benčić vođa oporbe. Prosvjedi imaju smisla jer je nezadovoljstvo građana veliko. Postoji veliki prostor za djelovanje, ali prije svega ključni zadatak oporbe je slanje motivacijskih poruka", objasnila je Mamić. Premijer Andrej Plenković "ratuje" s Europskim uredom javnog tužitelja te uporno ponavlja da EPPO nije nadležan za istraživanje malverzacija oko obnove, no to se neće pretjerano odraziti na buduće izbore, smatra Mamić.

"Afere ne utječu značajno na rejting HDZ-a jer je HDZ učvrstio dio biračkog tijela koji je spreman podupirati takav HDZ. Djelovanje EPPO-a u Hrvatskoj građanima podiže zgađenost prema politici, a u tom smislu oporba dobro radi jer redovito na to upozoravaju. No, to ne djeluje motivacijski na građane jer lijevim biračima takve afere smetaju više nego HDZ-ovim", objasnila je politička analitičarka.

Dodala je i da će opoziciji biti teško ući u kolacije. "11 stranaka je teško spojiti. Dalija Orešković je otišla od Puljka, a Peđa Grbin ne želi primiti bivše kolege. Radi se o sukobima osoba. Ako je rušenje HDZ-a politički projekt, onda je to projekt. Izlazak na izbore je timski projekt, onda bi svoje osobne netrpeljivosti trebalo staviti u drugi plan jer je iznad toga vaša vizija buduće Hrvatske koju želite ponuditi biračima. Rascjepkanost ne radi za oporbu, a pomaže HDZ-u", smatra Mamić.

"Plenković legitimno taktizira oko datuma izbora, a jako je puno glasina. On želi zadržat svu prednost za sebe, želi vidjet može li se kontekst promijenit, a da ostane u ustavnim rokovima. No, pojačane aktivnosti EPPO-a mu ne idu na ruku. Neobično je vidjet premijera u ulozi čovjeka koji se sukobljava s europskim institucijama. Plenković je došao preuzeti vlast u HDZ-u kao europski zastupnik pa je njegov kritički stav prema europskim institucijama svakako iznenađuje", izjavila je Ankica Mamić.

Osvrnula se i na potencijalni sukob oko novog načelnika Glavnog stožera HV-a. Naime, postignut je dogovor oko novog načelnika, no Vlada još uvijek nije uputila prijedlog za njegovim imenovanjem u saborsku proceduru, a danas istječe mandat sadašnjem načelniku "Mi zadnje četiri godine govorimo o stvarima koji zapinju. Tu nema ništa novog, taj sukob je obilježen osobnim odnosom i to je eskaliralo. Slušamo otvorene uvrede kojima ne bi trebalo biti mjesto u javnoj komunikaciji zbog respekta institucija koje ti ljudi obnašaju. Tu bi trebalo retorički, komunikacijski i politički trebalo staviti rješavanje problema u prvi plan, a osobne odnose u drugi plan", zaključila je politička analitičarka.

FOTOGALERIJA Građani se okupili na prosvjedu: 'Dosta je! Odmah na izbore!'