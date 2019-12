Vakula najavio do kada će nas grijati južina: 'Pojavili su se i jaglaci!'

Visoke temperature obilježile su prosinac, a brojni građani svjedočili su neuobičajnim pojavama za ovo doba godine.

Kako prognozira meterolog Zoran Vakula, i sljedećih će dana biti iznadprosječno toplo, do nedjelje uz južinu i pad tlaka, te sve nepovoljnije biometeorološke prilike, a i uz sve češću kišu, osobito na Jadranu i uz njega i obilnije pljuskove s grmljavinom. U nedjelju bi vjetar trebao okrenuti na sjeverni pa će tada bili hladnije. Vakula je pribjegao i stihovima da opiše južinu:

"Južina je - znamo, o znamo,

Znamo i da se štedi na drvima, plinu.

No, zime, zime, zime amo,

jer utjehe nema uz ovu iznimnu toplinu."

Na visoke temperature reagira i priroda pa Vakula izvještava: "Neuobičajeno toplo vrijeme potaklo je i kojekakve neuobičajene pojave za sredinu prosinca, pa su na Zavižanu vidjeli guštera kako se sunča i grije na kamenu u čijoj je blizini nekoliko centimetara snijega, a ponegdje su se već pojavili i jaglaci - prvi vjesnici proljeća!?"

Četvrtak: i dalje južina i iznadprosječna toplina, ponegdje uz kišu

- I u četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj biti dosta sunčanog vremena, posebice u Podunavlju prijepodne, a i vjetar će biti uglavnom slab jugoistočni pa ujutro može u Posavini biti i kratkotrajne magle. Najniža temperatura zraka od 0 do 6 °C, a najviša dnevna između 12 i 15 °C.U središnjoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka pa će neki predjeli biti sunčaniji, neki oblačniji. Umjerenog će vjetra osim u gorju biti na krajnjem sjeverozapadu. I dalje neuobičajeno toplo, no uz koji stupanj nižu temperaturu u odnosu na onu u srijedu.- prognozirala je dr. sc. Tanja Renko za HRT.

Očekuje se kako će na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru i Lici biti umjereno do pretežno oblačno.

- Prijepodne će kiše, moguće i grmljavine, biti većinom u dijelu Istre i na otvorenom moru, no prema večeri sve češće i drugdje. U gorju će puhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, na moru umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 12 °C u gorju i u unutrašnjosti Istre, a duž obale i na otocima između 13 i 15 °C. Najviša dnevna uglavnom od 13 do 17 °C. U Dalmaciji će oblaka kroz dan biti sve više i u drugom će dijelu dana prevladavati oblačno vrijeme, a povremene će kiša biti prvo na otvorenom moru, potom prema večeri sve više i uz obalu te u unutrašnjosti. Bit će vjetrovito uz umjereno i jako, na otvorenom moru i olujno jugo. - prognozirala je dr. sc. Tanja Renko

Na krajnjem jugu Hrvatske će biti vjetrovito, uz umjereno valovito i valovito more, a iako će prijepodne proteći uz uglavnom suho vrijeme i sunčana razdoblja, prema večeri će se jače naoblačiti i rast će vjerojatnost za mjestimičnu kišu.

Sljedećih dana i dalje relativno toplo, ali i kišovito, do nedjelje uz južinu

- Na kopnu u nastavku tjedna povremeno kiša, posebno u subotu i nedjelju kada će je biti posvuda. Petak i subota bit će još dosta topliji od uobičajenog, no u nedjelju će s okretanjem vjetra na sjeverni početi stizati hladniji zrak pa će biti ipak malo svježije. Početak idućeg tjedna stabilniji, a mjestimice će se noću temperatura spustiti i ispod nule. Na Jadranu se južina, time i razmjerno toplo vrijeme, nastavlja sve do nedjelje. U nedjelju će jako i olujno jugo i južni vjetar naglo okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, već prijepodne na sjevernom i srednjem dijelu Jadrana, a do večeri i na krajnjem jugu. A osim što će biti vjetrovito bit će i kišovito, pa će osobito za vikend biti obilnih i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Početkom blagdanskog tjedna i dalje vjetrovito, no stabilnije i svježije, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.