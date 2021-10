Netko u Splitu krade fotografije mladih žena s nadgrobnih spomenika, direktor: Malo je reći monstrum

Više Splićana doživjelo je oskvrnuće nadgrobnih spomenika članova svojih obitelji, a sve su potvrdili i u "Lovrincu". Jedna obitelj iz Splita je, primjerice, početkom listopada došli na Lovrinac kako bi uredili grob, a kada su stigli, vidjeli su da je s nadgrobnog spomenika nedostajala je fotografija jedne članice obitelji.

- Bili smo šokirani jer je nedostajala jedna od četiri slike, koja je pripadala mlađoj ženskoj osobi iz naše obitelji. Točno su se vidjeli tragovi na kamenu kako je netko pokušavao kacavidom skinuti njezinu sliku i u tome uspio. Pogledali smo oko groba da nije slučajno slika bačena, ali nigdje je nismo našli. Odmah smo zvali fotokeramičara kako bi ponovno napravio fotografiju, a kada smo mu ispričali što se dogodilo, kazao nam je da su ga u zadnje vrijeme zvale brojne obitelji da im ponovno izradi slike jer su ukradene. Rekao nam je da je riječ sve redom o fotografijama mlađih ženskih osoba. Jedna obitelj je čak tri puta radila fotografiju i svaki put bi je netko ukrao - opisala je žena za Slobodnu Dalmaciju te dodala kako su im nadležni rekli kako nije riječ o izoliranom slučaju.

- Koliko znam, i policija je obaviještena o svemu, a čula sam da su nedavno imali i noćnu akciju kako bi uhvatili tog bolesnika, ali nažalost nisu uspjeli. Iz "Lovrinca" su nam kazali da imaju čuvara, ali kako je riječ o velikoj površini, teško mu je sve nadgledati. Uputili su nas da je najbolje da se obratimo policiji - dodala je.

Drugom je muškarcu fotografija pokojne kćeri dva puta ukradena s groba. Kako kaže, još uvijek ne može doći sebi.

- Ovo mi je samo rane raskopalo i više boli nego na početku. Cijelo vrijeme vrtim film, pitam se zašto bi netko ukrao njezinu sliku - govori te navodi kako se jedna kćerina fotografija nalazila na spomeniku, a druga na uklesanoj knjizi.

- Prije otprilike dva i pol mjeseca prvo je nestala fotografija s knjige. Supruga i ja mislili smo da je možda ljepilo popustilo i da je sama otpala. Pogledali smo oko groba, ali je nismo našli. Nakon toga susjed nam je kazao da je i njemu nestala fotografija mlađe ženske osobe i da je to prijavio "Lovrincu". Nakon što smo to čuli, posumnjali smo da je onda i naša ukradena. Nedugo nakon krađe prve fotografije naše kćeri, nestala je i druga sa spomenika. Poludio sam - govori.

U krugu od 30 metara od njihove obiteljske grobnice ukradene su tri fotografije na kojima su bile mlade žene, od 18 do 20 godina.

- Još uvijek ne mogu doći sebi. Kontaktirao sam "Lovrinac" i policiju. Jasno je da je riječ o bolesnoj osobi, ali treba se reagirati i spriječiti da itko to još doživi. Ako nema drugog načina, trebaju se postaviti kamere. Ma ja sam i sam rekao da ću ih osobno platiti. Ne daj Bože da se ovo ponovi ili da još netko to doživi - kazao je.

Petar Rodić, direktor Groblja Lovrinac, kaže za Slobodnu Dalmaciju da se s ovim problemom bore već duže vrijeme.

- Godinu i nešto to traje i uvijek je riječ o fotografijama mlađih ženskih osoba. Skrenuli smo pozornost i našim čuvarima, ali i policiji koja je nedavno imala neke indicije oko takvih krađa. Nažalost, akcija nije rezultirala hvatanjem počinitelja. Ne znam uopće kako bih nazvao tu osobu koja krade fotografije i koje riječi upotrijebiti. Malo je reći monstrum - govori Rodić i ističe kako intenzivno rade na rješavanju problema.

- U cijelom svom radnom vijeku ne pamtim da su se ovakve bolesne stvari događale, da je netko krao slike, i to isključivo mlađih ženskih osoba. Riječ je o duševnoj boli koju dožive obitelji čiji su grobovi oskvrnuti. Ne mogu vam opisati koliko nam je teško svaki put kada nam netko prijavi ovakav slučaj. Obitelji su shrvane. Mi bismo bili najsretniji kada bi se počinitelj uhvatio, ali nažalost to nije u našoj moći. S naše strane ne naplaćujemo ponovno postavljanje fotografija obiteljima čiji su spomenici oskvrnuti. Znamo da to ne znači puno, ali barem to možemo napraviti. Pozivamo sve građane kojima se dogode ovakve situacija da odmah zovu nas i policiju kako bismo evidentirali slučaj, a nadamo se i skoro riješili problem - rekao je direktor Gradskoga groblja Lovrinac.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska navela je kako je u ovoj godini prijavljeno 14 oštećenja na grobnicama.

- U petak 8. listopada 2021.godine zaprimljena je informacija o oštećenju jedne grobnice na groblju Lovrinac. Policijski službenici izišli su na mjesto događaja, obavljen je očevid i provodi se kriminalističko istraživanje. Od početka godine na području gradskoga groblja Lovrinac prijavljeno je 14 različitih oštećenja na grobnicama. Policijski službenici su u svakom slučaju izašli na mjesto događaja, utvrdili što je oštećeno, obavljen je očevid i druge radnje u sklopu kriminalističkog istraživanja. U odnosu na ove događaje, a u cilju pronalaska počinitelja, kriminalističko istraživanje se i dalje provodi - navode iz PU splitsko-dalmatinske.