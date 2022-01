Nesvakidašnja nesreća u SAD-u: Srušio se most u Pittsburghu, troje ljudi lakše ozlijeđeno

Srušio se most u Pittsburghu u ranim jutarnjim satima, navode lokalne vlasti i to samo nekoliko sati prije nego je grad posjetio američki predsjednik Joe Biden kako bi pričali o infrastrukturi.

Agencija Javne sigurnost Pittsburgh javlja kako su bolnicu prebačene tri osobe s lakšim ozljedama i da se provjerava da nema žrtava ispod srušenog mosta.

UPDATE 4: Three people were transported to the hospital with non-life-threatening injuries. USAR is being deployed to ensure there are no victims under the collapsed bridge. https://t.co/NfXo7MN3lx

Vozač i dvoje putnika koji su se našli na mostu u trenutku kad se krenuo rušiti uspjeli su pobjeći bez ozljeda, javlja Washington Post.

Uslijed kolapsa mosta došlo je do presijecanja plinovoda, zbog čega se osjeti snažan miris plina u neposrednoj blizini mosta te su obližnje kuće evakuirane. Na mjestu nesreće su policija, vatrogasci i hitna pomoć.

O nesreći se oglasila i glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.

- Predsjednik je informiran o kolapsu mosta u Pittsburghu. Naš tim je u kontaktu sa saveznim i lokalnim dužnosnicima dok oni prikupljaju informacije o tome što je uzrok pada mosta - navela je na Twitteru.

.@POTUS has been told of the bridge collapse in Pittsburgh. Our team is in touch with state and local officials on the ground as they continue to gather information about the cause of the collapse.