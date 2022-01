Eskalacija odgovara jedino Americi, rat bi bio poguban za sve

Rusko-ukrajinska kriza se ne smiruje. Iako sukob, srećom, nije prerastao u otvoreni rat, ukrajinska kriza svjedoči o rasplamsavanju novog hladnog rata, koji je već u ovom trenutku daleko opasniji nego što je to “stari” Hladni rat ikad bio. Washington je poslao Moskvi zvučni “ne” na glavni ruski zahtjev za moratorijem na nastavak proširenja NATO-a na istok, iako u Moskvi ocjenjuju da američki odgovor ipak predstavlja korak naprijed, s obzirom na to da otvara mogućnost nastavka pregovora o drugim pitanjima. Kroz osam pitanja i odgovora donosimo uzroke i posljedice eskalacije koja bi moga dovesti do razornog rata na europskom teritoriju.