Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POBJEDNICA NIJE BILA FAVORIT

Nešto neobično se događalo uoči objave Nobelove nagrade za mir: Institut odlučio pokrenuti istragu

Venezuelans react to Maria Corina Machado’s Nobel Peace Prize, in Buenos Aires
Foto: Francisco Loureiro/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
12.10.2025.
u 19:50

Po pisanju listova Aftenposten i Finansavisen, vjerojatnost da će ona pobijediti iznenada je preko noći skočila u nebesa u jednoj kladionici nekoliko sati prije objave odluke

Norveški Nobelov institut zatražio je pomoć međunarodnih IT stručnjaka da istraže sumnjivo klađenje nekoliko sati prije objave dobitnika Nobelove nagrade za mir. Po pisanju lista Dagbladet u nedjelju, direktor instituta Kristian Berg Harpviken rekao je da je angažirano nekoliko stranih agencija. Nije rekao koji međunarodni partneri sudjeluju u istrazi. Neobično klađenje potaknulo je nagađanja o mogućem curenju informacija iz instituta. 

Međutim, Harpviken je rekao kako u to ne vjeruje, sugerirajući umjesto toga da je organizacija možda bila meta kibernetičke špijunaže. Govoreći za list, rekao je da se vjeruje da su počinitelji imali financijski motiv, ali da se ne može isključiti niti političku pozadinu. 

Čelnica venezuelanske oporbe María Corina Machado nije bila smatrana favoritom, no broj oklada na njezino ime porastao je nekoliko sati prije nego je objavljeno da je ona dobitnica nagrade. Po pisanju listova Aftenposten i Finansavisen, vjerojatnost da će ona pobijediti iznenada je preko noći skočila u nebesa u jednoj kladionici nekoliko sati prije objave odluke. Nobelov institut pokrenuo je zato istragu.

Po izvješćima, nekoliko iznosa od pet znamenki stavljeno je na njezino ime te noći. Jedna osoba uložila je 67.820 američkih dolara. To je bila prva oklada ikada te osobe na toj platformi. 

Ključne riječi
Nobelova nagrada Nobel

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još