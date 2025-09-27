Naši Portali
VELIKI PROBLEM

Nestašica važnog lijeka: 'Vrlo često se koristi. Nema ni paralelnih lijekova'

Razne tablete
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
27.09.2025.
u 09:10

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo naglasila je važnost činjenice da trenutačno nema problema s antibioticima, koji su ključni u sezoni povećane potrošnje.

U hrvatskim ljekarnama trenutačno nedostaje lijek Sertralin. Riječ je o terapiji koja se koristi za liječenje anksioznosti, depresije i velikih depresivnih poremećaja te se često propisuje, zbog čega nestašica stvara ozbiljne poteškoće. Pacijenti se u takvim situacijama vraćaju liječnicima ili ih se usmjerava u rijetke ljekarne koje još imaju lijek na zalihama, piše Dnevnik.hr. Najčešće nestašice bilježe se kod lijekova za tlak, dijabetes i antibiotika.

"To je lijek koji se koristi za liječenje anksioznosti i depresije kao i velikih depresivnih poremećaja. Vrlo često se koristi, propisuje i doista predstavlja problem kada ga nema. Osim što nema originalnog lijeka, nema ni paralelnih lijekova i u takvim situacijama je otežano i samo liječenje bolesti", objasnila je Sanja Antolović Galić, magistra farmacije.

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo naglasila je važnost činjenice da trenutačno nema problema s antibioticima, koji su ključni u sezoni povećane potrošnje: "Mi nismo nikada imali kritičnu nestašicu to znači da smo za svaku bolest imali jednu terapijsku opciju, bar jednu. Za ovu sezonu je dosta bitno da nemamo nestašice antibiotika jer sad ide velika potrošnja, imali smo par godina zaredom taj problem, trenutno je stanje stabilno." U međuvremenu, dug bolnica prema veledrogerijama narastao je na čak 770 milijuna eura, zbog čega se sve češće spominje mogućnost da je dio nestašica umjetno izazvan.
nestašica lijek

