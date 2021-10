Nesretan slučaj sa smrtnom posljedicom: Pili na tavanu pa jedan pao i poginuo

Koliko alkohol može biti koban pokazalo se još jednom na događaju koji se zbio 22. listopada oko 22 sata u Ulici Srednjaka na zagrebačkom Črnomercu.

Kako je priopćila policija, u to vrijeme na tavanu obiteljske kuće bili su 63-godišnjak i 34-godišnjak. Sjedili su i konzumirali alkohol. Ne zna se koliko su dugo to radili, no kada su silazili niz stepenice, 34-godišnjak je pao i na mjestu poginuo. Tijelo mu je nakon očevida prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, a za sada nije priopćeno koliko je imao promila alkohola u krvi. Policija je događaj okvalificira kao nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom.

Zagrebačka policija izvijestila je i o događaju koji se iste večeri oko 19 sati dogodio u Ulici Božidara Magovca. Tamo je nađeno tijelo 47-godišnjaka. Policija nije navela gdje je tijelo nađeno ni tko ga je našao, no kazali su da na tijelu nisu nađeni tragovi koji bi ukazivali da je riječ o nasilnoj smrti. Nakon očevida tijelo 47-godišnjaka je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.