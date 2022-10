Tko je vojnik kojeg su ubili uz Blagu Zadru, a danas se o njemu ne govori? 'Majka jednog Srbina došla nam je na vrata...'

Više od tri desetljeća nakon njegove tragične smrti, o Blagi Zadri zna se sve: kako je živio, kako je branio grad i kako je poginuo. Njegovo ime zapisano je u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda, koji ovih dana komemorira pogibiju legendarnog zapovjednika obrane Vukovara. No, istoga dana, vukovarski su branitelji ostali bez dvojice svojih karizmatičnih zapovjednika.



Osim Zadre istoga je dana, 16. listopada 1991. godine, poginuo bojnik Alfred Hill, u čiju čast su pripadnici Pukovnije vojne policije krenuli u devetodnevnu hodnju od Zagreba do Vukovara u čast i spomen prvom zapovjedniku satnije Vojne policije Vukovar. Mladi vojnici, kao i njegova obitelj, čuvaju uspomenu na ovog heroja, no poznaje li ga Hrvatska dovoljno?