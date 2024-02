Nedostaje vam osoba za sportski termin? Ova hrvatska aplikacija rješava sve

Ako se rekreativno bavite sportom i idete na sportske termine, vrlo vjerojatno ste doživjeli da vam nedostaje igrača za termin ili da vam netko otkaže u zadnji trenutak pa da termin zbog toga propadne. No, ti problemi sad mogu biti iznimno lako riješeni jer odnedavno je, od kraja prošle godine, na tržištu mobilna aplikacija Uletti. Riječ je o aplikaciji koja je utemeljena na tome da na vrlo jednostavan i praktičan način možete pozvati igrače na termin ako vam netko nedostaje, pa vam, kako i sam naziv aplikacije kaže, netko može uletjeti na termin.

Iz vlastitog iskustva

Osnivač i idejni začetnik aplikacije je Vedran Turković, inače diplomirani inženjer elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te iskusni IT menadžer s dugogodišnjim iskustvom u razvoju aplikacija. Aplikacijom sudionici jedni druge mogu pozivati na termine trenutačno u 27 različitih sportova, od popularnih sportova poput nogometa i košarke, pa sve do planinarenja, čak i e-sportova. Turković je na ideju za aplikaciju došao, tvrdi, iz vlastitog iskustva i situacija koje je doživljavao.

– Rekreativno se bavim malim nogometom otkako znam za sebe. Ideja je nastala iskustveno jer se u tom mojem igranju malog nogometa na terminima mali milijun puta dogodilo da nam nedostaje jedan igrač i puno puta se dogodilo da nam je zbog toga propao termin – istaknuo je osnivač ovog kreativnog i korisnog projekta, a potom istaknuo i namjeru i viziju iza aplikacije.

– S obzirom na to da me karijera odvela na put razvoja aplikacija, odatle je došla želja za razvojem takve aplikacije. Namjera i vizija bila je da se u ovim ludim vremenima što više ljudi bavi sportom i da spasimo koji god termin se da spasiti. Ljudi trenutačno imaju problem da bi se rekreativno bavili određenim sportom, a nemaju efikasan način za pronalaženje nekoga da igra s njima, ne samo u ekipnim sportovima poput nogometa i košarke nego čak i u sportovima poput tenisa gdje su potrebna samo dva igrača.

Ono što aplikaciju Uletti čini efikasnijom od ostalih načina skupljanja ljudi za termin njezina je raznovrsnost.

– Ideja aplikacije bila je da sportski rekreativci na jednom mjestu imaju sve, mjesto na kojem mogu kreirati svoj tim, podijeliti tim u grupe, kreirati i jednostavno se prijaviti na termin, pozvati druge korisnike aplikacije na termin kada ne popune termin ljudima iz svog tima, zabilježiti rezultate sa svakog termina i međusobno chatati. Stoga je ovaj način s aplikacijom bolja opcija od traženja po WhatsApp grupama ili po Facebook objavama jer ovdje uz poziv imate i tim, i bilježenje termina, i vođenje evidencije rezultata.

Kako koristiti aplikaciju? Možete li našim čitateljima u kratkim crtama objasniti kako funkcionira sučelje aplikacije i kako rukovati njome?

– Koraci su vrlo jednostavni, aplikacija je dostupna na App Storeu i Play Storeu, dakle za korisnike iOS i Android platformi. Aplikacija i registracija na aplikaciji potpuno su besplatne. Nakon registracije kreirate svoj tim, a svaki tim ima svoj kod. Kod iz aplikacije na bilo koji način šaljete svojim prijateljima, koji nakon registracije šalju zahtjev za pridruživanje timu s kodom koji ste im dostavili. Kad okupite svoj tim, stvarate meč, tj. termin na koji se u startu članovi tima mogu prijaviti. Ako tada vidite da vam za termin nedostaju ljudi, onda imate opciju pozivanja igrača. Želite li pozvati igrače, drugim korisnicima aplikacije koji odgovaraju kriterijima (lokacija i sport) stiže pozivnica u obliku maila i push notifikacije, i onda se oni mogu prijaviti i spasiti termin.

Godina i pol dana rada

Od ideje do lansiranja aplikacije prošlo je godinu i pol dana, a na njoj su radile četiri osobe.

– Realizacija nije bila jednostavna jer aplikacija sadrži puno poslovne logike, što pozadinske, što one koju korisnici vide na ekranima. Ali to nisam gledao kao posao, nego kao gušt, jer to je moja ideja kojom sam svim ljudima poput sebe htio riješiti problem koji sam često imao s propadanjem termina. Radilo se ujutro, navečer, kad god – rekao je Turković.

Koji je glavni motiv iza osnivanja aplikacije Uletti?

– Glavni motiv aplikacije je da se ljudi što više rekreiraju i čim više druže. Svakodnevno u našem okruženju ima jako puno ljudi koji rade, studiraju, i koji će navečer sjesti ili leći na kauč i gledati TV, a da ih se pozove na termin na ovakav način siguran sam da bi došli i odigrali termin. A svi znamo kako sport pozitivno utječe na sami život – zaključio je osnivač Vedran Turković.