Ne spremajte kišobrane: Vakula najavio puno kiše kao i poplavu

Ovaj tjedan obilježile su kiše i loše vrijeme, no stabilnije vrijeme se ne nazire. Građani mogu očekivati kako će kiša padati i za vikend, dok će negdje biti jače padaline s pljuskovima i grmljavinom.

U nedjelju će biti i mraza, a moguće je da će ga biti i u ponedjeljak ujutro, baš kao i magle. Temperatura se neće znatnije mijenjati. Loše vrijeme nastavit će se i idući tjedan, što bi moglo dovesti do proglašenja redovnih mjera od poplava, navodi Zoran Vakula. Kiša će potrajati gotovo cijeli tjedan.

Kiša diljem Hrvatske

Detaljniju prognozu pripremio je Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a za HRT.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

- U Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno će biti kiše, osobito u drugom dijelu dana, kada će prevladavati oblačno. Slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 7 do 10 °C, a dnevna između 15 i 18 °C. U središnjoj Hrvatskoj u noći i ujutro pretežno oblačno s kišom. Zatim prestanak kiše i djelomično smanjenje naoblake. Jugozapadni vjetar u slabljenju, a najviša temperatura od 13 do 15 °C. - navodi se u prognozi Tomislava Kozarića, dipl. ing.

- U prvom dijelu subote i na zapadu zemlje prestanak kiše, te djelomično razvedravanje, najprije u Istri. U gorju ujutro mjestimice magla. Najniža temperatura od 5 °C u gorju do 12 °C na obali - stoji u prognozi.

Očekuje se kako će u Dalmaciji biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, u prvom dijelu dana mjestimice i izraženijih.

- Temperatura zraka većinom između 14 i 19 °C. Na jugu Hrvatske prevladavat će oblačno s kišom, pa i pljuskovima i grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. U mnogim će mjestima biti i obilne kiše. More umjereno valovito i valovito, a temperatura zraka između 15 i 20 °C. - ističe se u vremenskoj prognozi.