Navaljni je već 19. put u zatvoru, a sada optužuje vlast: “Otrovali ste me”

Ruski opozicijski vođa Aleksej Navaljni (43) u zatvoru je “možda otrovan nepoznatom kemijskom supstancijom”, kako je rekla njegova liječnica. Navaljni je uhićen prošle srijede i osuđen na 30 dana zatvora jer je pozvao Moskovljane na neprijavljen prosvjed koji je održan prošle subote. Glasnogovornica opozicionara Kira Jarmiš objasnila je najprije u nedjelju da Navaljni ima znakove akutne alergije uz “jako oteknuće lica i crvenilo kože”, dok je liječnik u bolnici rekao da mu je dijagnosticiran osip. No kasnije je liječnica Anastasia Vasiljeva, koja mu je pomagala i u prošlosti, i s kojom je Navaljni kratko porazgovarao kroz odškrinuta vrata, rekla da se ne može isključiti trovanje.

“Ne možemo isključiti toksično oštećenje kože i sluznice nepoznatom kemijskom supstancijom koja je nanesena uz pomoć ‘treće strane’”, napisala je na Facebooku te je kasnije dodala da je bilo nepravilnosti kod postavljanja prve dijagnoze o osipu. Jučer je otpušten iz bolnice i vlasti su ga se spremale ponovno prevesti u zatvor, čemu se Vasiljeva protivi.

Okupio 120 tisuća ljudi

Sve to dobrano je zabrinulo ruske opozicionare zato što je Navaljni već jednom bio žrtva teškog napada. Prije dvije godine napadač ga je zalio tekućinom zbog koje je privremeno izgubio 80 posto vida na jedno oko.

Na subotnjem prosvjedu policija je uhitila više od 1300 ljudi. Mnogi te akcije policije povezuju s odlukom vlasti predsjednika Vladimira Putina da se obračuna s opozicijom koja traži poštene lokalne izbore u rujnu. Prosvjednici se bune protiv zabrane kandidature brojnih opozicijskih političara kojima je izborna komisija pronašla nevažeće potpise te im je onemogućila da se kandidiraju na izborima za gradsko vijeće. Najveći je prosvjed održan u Moskvi 20. srpnja kada se okupilo čak 22 tisuće ljudi.

Lider prosvjednika Navaljni poznato je lice ruske političke scene. U mainstream političke scene ušao je glasno, početkom 2011. godine, kada je Ujedinjenu Rusiju, stranku tadašnjeg premijera Putina i predsjednika Dimitrija Medvedeva, nazvao “strankom kriminalaca i lopova”, što je izjava po kojoj se pamti i Navaljnog, ali i vladajuću rusku stranku. Antikorupcijska platforma izdvojila je Navaljnog koji se, za razliku od nekih drugih političkih oponenata ruskog režima, manje isticao liberalnim porukama. Vrlo je pametno počeo kupovati manjinske udjele u nekim državnim tvrtkama kako bi dobio pristup dokumentaciji koju je zatim objavljivao na internetu.

U prosincu 2011. već je prvi put uhićen, ali uspio je biti među govornicima na velikom prosvjedu 24. prosinca 2011. u Moskvi gdje se okupilo oko 120 tisuća ljudi. Tada se počeo sve glasnije isticati ne samo po kritici korupcije nego i političkih prava. Navaljni je zatim postao neslužbeni lider oporbe kada su ga 2012. oporbeni Rusi, skeptični prema klasičnim izbornim procedurama, izabrali na to mjesto u internetskom glasovanju. Završio je u tom glasovanju ispred šahovske legende Garija Kasparova i opozicionara Borisa Njemcova koji je ubijen prije četiri godine u nikad do kraja razjašnjenim okolnostima. Na izborima za gradonačelnika Moskve 2013. Navaljni je dobio neočekivano solidnih 27 posto glasova. No glavni je udar doživio upravo te godine kada ga je sud osudio zbog pronevjere u dva različita slučaja na pet te tri i pol godine uvjetnog zatvora. Europski sud za ljudska prava kasnije je rekao da je na tim suđenjima prekršeno pravo Navaljnog na pošten proces. Ipak, ruski sud 2017. potvrdio je presudu, za mnoge isključivo političku, zbog koje Navaljni nije završio u zatvoru, ali jest mu bila onemogućena kandidatura na predsjedničkim izborima 2018. godine. Na njima je stari-novi predsjednik Putin osvojio 77 posto glasova.

Još je na uvjetnoj

I dok se neko vrijeme činilo da su ruski prosvjednici gotovo utihnuli, podignula ih je nepopularna mirovinska reforma sredinom prošle godine koja je nagrizla Putinov rejting. No te je prosvjede organizirala većinom Komunistička stranka za koju vlast ne pretpostavlja da joj je prava konkurencija.

Navaljni je ostao prisutan u javnom životu organizirajući kampanju u kojoj je, kako on tvrdi, razotkrivao korupciju današnjeg premijera Medvedeva.

Navaljni je dosad, prema podacima Radija Slobodna Europa, od 2011. bio čak 19 puta u zatvoru, više je puta pritvaran, a od 2013. traje mu uvjetna kazna. Iako dobiva veliku podršku na Zapadu, zamjera mu se ipak njegov nacionalizam.

Prema nekim izvještajima Navaljni bi bio spreman surađivati s krajnjom desnicom kako bi srušio Putina s vlasti, a još 2014. rekao je, da je on na vlasti, Ukrajini ne bi vratio poluotok Krim koji je Rusija anektirala te godine.

Tri godine kasnije ublažio je stavove pa je tvrdio da bi povukao vojsku iz istočne Ukrajine te bi organizirao slobodan referendum na Krimu.

Prigovara mu se i populizam koji se očituje u njegovu programu prema kojem bi povećao minimalnu plaću na oko 25.000 rubalja (350 eura), ili čak dvostruko više nego što ona sad iznosi. Mnogi su skeptični prema tom planu.