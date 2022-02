Nastavljeno suđenje u 'slučaju antifriz': Prijatelj Kristini učvršćuje alibi

Suđenje Kristini Ferko iz Vivodine pored Ozlja optuženoj da je 22. siječnja 2020. godine, na Vincekovo, pokušala otrovati prijatelja Denisa Matijašića ulivši mu antifriz u bočicu sa sokom, u travnju bi moglo završiti presudom. Do sada su svjedočili oštećeni Denis Matijašić i njegova sestra, Kristinini roditelji i sestra, sudski vještaci, te obiteljski prijatelji Kristininih roditelja, te njeni prijatelji.

Oni su mahom pričali o tome da su kobnoga dana oko 17 sati vidjeli Kristinu u obiteljskom podrumu gdje su se susjedi, prijatelji i obitelj družili na Vincekovo iako nisu sigurni kada je točno otišla iz društva, čime su Kristini dali alibi za njen iskaz na početku suđenja u kojem je kazala da se ne osjeća krivim za kazneno djelo koje joj se stavlja na teret.

Danas su svjedočili i Kristinin prijatelj Mladen Pulez i dečko Simon Katunić s kojim je bila u vezi u vrijeme počinjenja kaznenog djela. Prijatelj Mladen kazao je da se s njom toga dana trebao naći na kavi, ali je Kristina susret otkaza jer je morala do kasno navečer ostati na poslu. Taj su razgovor vodili putem poruka na mobitelu oko 15 sati, no on taj mobitel više nema jer ne radi, a poruke nije sačuvao, pa će sud, na traženje obrane, istražiti njihove prepiske sa neispravnog mobitela iz tog vremena. Kazao je i da je oko 19 sati vidio njen automobil na cesti ispred svoje kuće kako se s posla vraća kući. Njen tadašnji dečko Simon Katunić, pak, svjedočio je da je Kristina voljela automobile i vodila o njima brigu u domaćinstvu.

Kazao je i da se Kristina i Denis, u vrijeme njihove veze, nisu međusobno viđali, iako je Denis dan radnije kazao da su se znali viđati kao prijatelji i o svemu razgovarati. Denis je kazao i da ga je kobnoga dana pozvala na druženje u 17 sati, a već oko 17.30 sati ga je, otrovanog, vratila doma.

Komunikaciju SMS porukama između Kristine i Denisa kobnoga dana, kada je Denis pita što mu je stavila u Janu jer mu je kasnije kod kuće pozlilo, a Kristina odgovara da je to sredstvo za opuštanje mišića, policija je već ranije utvrdila i dio su dokaznog materijala. U travnju se očekuje i iskaz optužene.

VIDEO: Usporedili smo cijene žičara u Europi: Put do Sljemena turisti će plaćati kao u francuskim Alpama.