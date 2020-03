'Naslućujemo tko sms-ovima zbunjuje članove stranke, ali neće im uspjeti, neka prestanu'

Andrej Plenković i njegov tim Odvažno za Hrvatsku posjetio je danas Karlovac i na terasi kafića na karlovačkoj Promenadi, družio se sa svojim stranačkim kolega,a. U Karlovac je stigao sa Tomom Medvedom i kolegicom Zdravkom Bušić, a tijekom dana je posjetio i stranačke kolege u drugim gradovima i županijama kojima je prije najavljene posjete morao odgoditi zbog izvanrednih sastanaka na temu problema migracija i koronavirusa.

- Obišli smo čitavu Hrvatsku, sve županije, ali smo zbog ove situacije odustali od velikih okupljanja u zatvorenim prostorima, već se odlučili na ovakva druženja uz kavu. Kroz program Odvažno za Hrvatsku članovi stranke biraju ljude koji su dosadašnjim iskustvom dokazali da se mogu nositi sa velim izazovima, jer su već radili vrlo odgovorne poslove i obnašali odgovorne dužnosti. Zato je važno da naši glasači iziđu na izbore i daju glas čitavom timu Odvažno za Hrvatsku i Andreju Plenkoviću - kazao je Tomo Medved. Članovi HDZ-a sutra će predsjednika stranke birati na više od 500 biračkih mjesta, poštujući sve odredbe Stožera civilne zaštite.

- Očekujem pobjedu čitavog tima Adreja Plankovića, sigurno je da će zbog situacije sa koronavirusom dio naših članova ostati kod kuće i neće izići na izbore, ali vjerujem ipak da će izlaznost biti velika. Nakon izbora pobjednici će imati legitimitet za daljnje vođenje stranke - dodao je Medved.

Osvrnuo se u Karlovcu na činjenicu da su članovi HDZ-a dobivali razne mailove i sms poruke u kojima ih se usmjerava oko glasanja za određene timove.

- Od početka kampanje sam pozivao na argumentirano predstavljanje programa. No, nažalost, neke kolege su koristile retoriku neprihvatljivu za unutarstranačke izbore. Danas je to vidljivo i kroz te sms poruke kojima se bombardira naše članstvo. Očekujem da će središnje izborno povjerenstvu HDZ-a utvrditi tko to čini i tko stoji iza toga. No, iz nekih sms poruka koje sam imao prilike vidjeti pokušava se zbuniti članstvo kroz priču o nekim težnjama određenih kandidata, pa se može naslutiti tko iza tih sms-ova stoji. Središnje izborno povjerentsvo neka reagira na to. Kolegama koji se služe tim metodama poručujem da prekinu s tim, da ne muče članove stranke jer neće postići ono što su željeli - dodao je Tomo Medved u Karlovcu.