Nasljedniku ostavlja posao obnove metropole

Pa da se mogu zvati po njemu – dok je, dva dana prije Božića 2012. kod NSK svirala “Oda radosti”, ovako nam je na pitanje zašto fontane nemaju nikakvo ime odgovorio jedan bliski Bandićev suradnik. Bio je to dan kad su se prva dva vodoskoka puštala u rad, a već iste godine fontane na Sveučilišnoj livadi počele su se nazivati “Bandićevima”.

Njihovu su izgradnju popratile razne kontroverze, baš kao i ostale veće projekte gradonačelnika, ali jedan su od onih po kojima će svakako ostati zapamćen. Uz njih, tu je i uređenje Bundeka, preobrazba Cvjetnog trga, podizanje spomenika Franji Tuđmanu te Spomenika domovini. Izgradnja naselja “po zagrebačkom modelu” u Jelkovcu te početak onog u Podbrežju. U vrijeme Bandićeve vladavine gradom Radnička cesta ili, kako ju je on nazivao, Champs-Élysées, spojena je s Domovinskim mostom, dok je Branimirova probijena do Heinzelove.

Rekonstruiran je remetinečki rotor, izgrađen Jankomirski most, bazen na Sveticama. Advent u Zagrebu postao je svjetski poznat, otvoreni su gradski vrtovi, a pri kraju je sljemenska žičara. Od kapitalnih projekata koje je najavljivao izostala su nova dječja bolnica, nacionalni stadion, Jarunski most, obnova zapuštenih gradskih nekretnina, tračnice do zračne luke, a u 21 godinu Bandićeva mandata izgrađen nije nijedan metar tramvajske pruge. Nasljedniku ostaje i posao kompletne obnove metropole nakon potresa.

