Naš novi portal zaokružuje priču o kvaliteti i dizajnu

Večernji list od utorka će pred svoje čitatelje izaći s potpuno novim, redizajniranim izgledom svog portala. Pregledniji, dostupniji i smireniji. Tako bi se ukratko opisao novi izgled portala koji će za nekoliko dana napuniti 24. godine postojanja.

Nije to, znaju čitatelji, prvi redizajn portala novina koje u svojoj 64-godišnjoj povijesti u genskom kodu oduvijek imaju praćenje i nametanje novih medijskih i tehnoloških trendova. Štoviše, osim što su Večernji list najdugovječnije novine na našim prostorima, njegov je portal u digitalnom obliku egzistirao i prije nego danas sveprisutni Google i Facebook, a prva Večernjakova internetska praćenja uživo izvanrednih vijesti bila su u trenutku napada 11. rujna. Sve te godine vecernji.hr proveo je u vrhu najčitanijih portala u Hrvatskoj, a njegov su sadržaj i izgled od prvog dana diktirali čitatelji. Upravo zbog sugestija čitatelja sada je vrijeme za novo poglavlje, ono koje u samom Večernjem listu zaokružuje prije pet godina započetu digitalnu transformaciju.

Još više sadržaja

– Večernji list su novine, brend duge tradicije, međutim bitno je naglasiti da Večernji list u svojoj povijesti, u svom kodu, ima modifikaciju, nametanje trendova, želju da se bude prvi i drukčiji. Današnji Večernji list, uz svoje vikend-izdanje i novi portal, na neki način zaokružuje svoju priču, a ta je priča bila da želimo svom kvalitetnom sadržaju dati moderan, pregledan i smirujući dizajn – kazao je Dražen Klarić, direktor i glavni urednik Večernjeg lista. Kako napominje Klarić, Večernji list je među prvima imao stranice u boji, ali je i među prvima čitateljima u Hrvatskoj ponudio portal koji je poslije tijekom godina nadograđivan i proširen multimedijalnim sadržajem.

– Večernji se u protekle 64 godine mijenjao cijelo vrijeme, bio tehnološki ispred svog vremena, pratio je svjetske trendove. Današnji vecernji.hr, sa svim svojim mogućnostima i dizajnom, spada u sam vrh kada je u pitanju digitalni medijski biznis. Snaga Večernjeg lista su njegovi autori, njegovi fotoreporteri, lektori, urednici, pa i oni koji nisu napisali ni jedno slovo, a bez njih ne bi bilo Večernjeg lista. Današnji Večernji list je logična nadgradnja svega onog što su uspješno radile generacije novinara, urednika, fotoreportera prije nas – kazao je Klarić.

Naime, od posljednjeg redizajna portala 2017. godine vecernji.hr bilježi rast broja pregleda, koji je u prošloj godini premašio brojku od 109,242.698, dok mjesečno naš portal posjeti više od dva milijuna korisnika – drugim riječima, čitatelji na našem portalu mjesečno provedu više od 180 godina čitajući, komentirajući i analizirajući sadržaj Večernjeg lista. Samo prošle godine na portalu je dnevno objavljeno 196 članaka, odnosno 71.440 tekstova u 2022. godini.

VIDEO: Brojke rasta od 2017. do 2022.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stoga i glavni urednik portala te zamjenik glavnog urednika Dario Markas smatra da će novi redizajn omogućiti čitateljima da lakše dođu do svih informacija i svih vijesti koje ih zanimaju, da će one biti vidljivije i preglednije.

– Godinama slušamo čitatelje, stalno napredujemo, stalno se razvijamo i ovaj će portal biti rezultat toga što smo slušali čitatelje. Znamo da danas žele da informacije budu vidljivije i preglednije, i upravo to će im ovaj portal omogućiti – ističe Markas, napominjući da će sadržaj u novom redizajnu od sada biti dostupniji i slijepima i slabovidnima pa će se svaki članak moći i poslušati.

– Veća vidljivost autora i reportera, lakša interakcija s našom najizbirljivijom publikom i još više ekskluzivnog sadržaja i provjerenih informacija s mjesta događaja koje možete dobiti samo u Večernjem listu, koji i dalje uporno prkosi senzacionalizmu i ne podržava tezu o publici koja takav sadržaj više ne treba i ne konzumira. Naši čitatelji i pretplatnici iz dana u dan dokazuju sasvim suprotno, a na novom webu Večernjeg lista moći će Premium sadržaju pristupiti puno lakše i probiti se do ključnih i točnih informacija odmah, a znamo koliko to zna biti teško danas, uza sve komunikacijske šumove i gorući problem fake newsa. Novi dizajn omogućit će korisnicima da najvažnije vijesti i, što je posebno važno, njihovu pozadinu iskuse svim osjetilima kroz interaktivni sadržaj te druge novosti i videoekskluzive koje spremamo za vas – opisuje novi portal Dea Redžić, urednica Premium sadržaja.

Vecernji.hr također se može pohvaliti i najčitanijom rubrikom vijesti u državi svaki mjesec, što potvrđuje prva pozicija u kategoriji informativni (news) videosadržaj na YouTubeu i Facebooku u Hrvatskoj, a koji samo u prošloj godini imaju 40 milijuna pregleda na portalu i društvenim mrežama.

– Mijenjaju se i navike čitatelja, ali mi smo uvijek tu i pružamo sadržaj korisnicima bez obzira na to jesu li za računalom, mobitelom, kod kuće, na poslu ili na putu, ili usred "binganja" TikToka. Nakon više godina u istom dizajnerskom ruhu vrijeme je da i mi osvježimo portal vizualno i novim tehnologijama te pružimo posjetiteljima i čitateljima još više sadržaja prezentiranog na pregledan i lako dostupan način – kazao je Danijel Lijović, izvršni urednik Večernjakova portala.

Preslušavanje teksta

– Upravo 2022. bila je pokazatelj da možemo bolje i više, rušili smo rekorde na svim platformama. Na tome tragu ulazimo u 2023. s redizajnom portala. Prva stvar kojom smo se vodili prilikom ovog redizajna bila je čistoća – samog portala i samog članka. Kako postojeći sadržaj učiniti privlačnijim čitatelju, kako mu na dlanu pružiti sve informacije? Upravo zato novi vecernji.hr spoj je tradicije, iskustva i modernog. Naš sadržaj sada postaje vidljiviji, dostupniji, a time ćemo zaokružiti cijeli korisnikov put na portalu, dati mu točno ono što ga zanima. Uz sadržaj, ponudit ćemo čitateljima nešto što do sada nismo imali prilike vidjeti. Kada smo razmišljali o tome kako zadovoljiti zahtjeve čitatelja, prva stvar koju smo željeli je takav način rada koji korisniku pruža potpuno drukčije iskustvo čitanja sadržaja nego do sada. Također, naši čitatelji, osim što mogu pročitati tekst, na novome portalu moći će ga i preslušati. No, ako i to nije dosta, uveli smo još jednu mogućnost, a to je da svaki čitatelj može odabrati veličinu slova i personalizirati svoje čitalačko iskustvo – rekla je Anamarija Todorić, direktorica digitalnog poslovanja Večernjeg lista.

Da će suvremen dizajn i moderan izgled novog portala vecernji.hr korisničko iskustvo učiniti još kvalitetnijim i boljim svim našim korisnicima, uvjeren je direktor Večernjeg lista Renato Ivanuš.

– Novi vecernji.hr nosi najkvalitetniji medijski sadržaj koji Večernji list već godinama proizvodi. Dakle, novi vecernji.hr je novo odijelo, ljepše, suvremenije, novog izgleda, onog kvalitetnog i najboljeg što Večernji list pruža svojim korisnicima – zaključuje Renato Ivanuš.