Naručila traperice preko interneta pa je u džepu dočekalo neugodno iznenađenje

Neugodno iznenađenje u džepu novih traperica dočekalo je medicinsku sestru Christine Evans koja je hlače marke Not Your Daughters Jeans naručila s internetske stranice Nordstrom.

Christine inače često kupuje preko Nordstroma i nikada nešto slično nije doživjela. Naime, u džepu traperica koje je platila 89 funti pronašla je nošene tange.

Ona je odmah pozvala službu za korisnike online trgovine, no nije dobila odgovor kakav je očekivala pa je svoju priču objavila na Twitteru.

@Nordstrom After, many years of loyalty to your company, I was appalled at the lack of customer service you gave me when i (continued..) pic.twitter.com/Z7qJar6h5c