'Napustio sam HDZ jer ne mogu sa Stierom'

HDZ je slavio prvi rođendan kad mu se pridružio Vladimir Skendrović, donedavni predsjednik samoborskog ogranka te stranke, koji je ovaj tjedan zaključio da mu je svega dosta. Nakon 29 godina u vladajućoj stranci, napustio je članstvo, a u samoborskom će Gradskom vijeću djelovati kao nezavisni vijećnik. Već dulje vrijeme, kaže nam Skendrović, razmišljao je o odlasku iz HDZ-a jer njegove prijedloge i ideje stalno bojkotiraju ili opstruiraju, a rad mu “štopaju”, govori nam, županijski i gradski HDZ, i to uglavnom oni ljudi koji se ne eksponiraju kao vodeći.

Želi mladu ekipu

– Nijedan prijedlog u Gradskom vijeću ne može mi proći ako ga oni ne amenuju, unatoč tome što su nedavne interne ankete koje je radio IPSOS pokazale da u Samoboru od HDZ-ovaca ja najbolje kotiram – kaže nam Vladimir Skendrović pa ističe da se ni ti rezultati nisu dopali “grupaciji”. Nije, govori dojučerašnji HDZ-ovac, na takvo ponašanje reagirao ni sam vrh stranke iako je, ističe, s nacionalnom razinom uvijek imao jako dobre odnose. Kap koja je, zapravo, prelila čašu, tvrde barem tako u HDZ-u, vjerojatna je kandidatura Davora Ive Stiera za čelnog čovjeka stranke na predstojećim unutarstranačkim izborima.

– Skendrović ne želi da mu on bude predsjednik – kažu u HDZ-u, a sam Skendrović to ne potvrđuje niti demantira. Kaže da ne može to biti glavni razlog njegova odlaska, ali upravo se Stier i njemu bliski ljudi u stranci uklapaju u one “grupacije” koje se “ne eksponiraju u Samoboru kao vodeće”. A s takvima, ističe Skendrović, on nema iste interese.

– Želio sam da okupimo mladu ekipu, da s njima nešto pokušamo, ali nije uspjelo pa ja sad idem dalje – kaže Vladimir Skendrović i dodaje kako su ga u odlasku podržali mnogi bliski ljudi, koji će, nada se, ubrzo to napraviti i imenom i prezimenom te zajedno s njim oformiti možda i neku novu snagu na lokalnoj političkoj sceni. Jer, ističe donedavni HDZ-ovac, on u Samoboru “ima težinu”.

– Ljudi su mi dosad zamjerali jedino to što sam iz HDZ-a. Idem dalje čista obraza, iako ne mogu reći da mi nije žao, 29 godina ipak nije malo, to vam je kao brak – kaže nam Skendrović, kojeg pitamo i hoće li među ljudima s kojima će eventualno graditi novu oporbu ili možda i vlast u Samoboru biti iz dojučerašnje mu stranke.

Incident na Martinje 2018.

Ne želi, kaže, da se stvara slika da nekoga odvlači.

– Ali ako netko želi, nemam ništa protiv – dodaje, a još jednom ističe i da možda ne bi istupio iz stranke da je vrh HDZ-a bilo kako reagirao. Premijer Andrej Plenković, podsjetimo, upravo sa Samoborom mogao bi imati problema na predstojećim unutarstranačkim izborima jer Davor Ivo Stier još je u svibnju 2018. najavio moguću kandidaturu za predsjednika stranke, nakon čega ga je Plenković smijenio s mjesta političkog tajnika. Iste je te godine Stier u Samoboru za Martinje okupio oko 140 HDZ-ovaca iz cijele Hrvatske, što su neki protumačili kao mogući puč, a cijeli je događaj organizirao sa samoborskim HDZ-om, na čijem je čelu bio upravo Skendrović, koji je nakon proslave pisao Plenkoviću da mu Stier nije dostavio popis gostiju, već samo broj ljudi koje će pozvati.