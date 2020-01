HDZ ima 220 tisuća članova, pričekajmo kandidature

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić izjavio je u petak, 16. siječnja novinarima u Saboru da HDZ ima 220.000 članova, kako još ne zna tko će sve biti kandidati na unutarstranačkim izborima i treba pričekati kandidature.

„HDZ ima 220.000 članova, a tko će biti kandidati još ne znam”, rekao je Brkić na pitanje - tko će biti njegov kandidat na HDZ-ovim unutarstranačkim izborima.

Upitan hoće li se s Mirom Kovačem, Davorom Ivom Stierom i Ivanom Penavom ujediniti protiv premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, Brkić je kratko poručio: „Cijeli HDZ je ujedinjen”.

Na pitanje hoće li podržati Plenkovića kazao je da on sa svima surađuje.

Saborski zastupnik HDZ-a i politički tajnik tajnik stranke Ante Sanader je negirao da u stranci postoje podjele, rekavši da je na stranačkim izborima uvijek bilo više kandidata.

„Kakva podjela. Pa HDZ je demokratska stranka 30 godina. Znate da je u svim našim izborima bilo više kandidata. To je poželjno, to je festival demokracije”, kazao je politički tajnik HDZ-a Sanader, odgovarajući 'misli li da kandidaturom vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave za višu poziciju u HDZ-u, na jednoj strani stranke dolazi do podjela'.

Poručio je kako je to bolje što bude više kandidata na unutarstranačkim izborima. „Što više to bolje”, rekao je.