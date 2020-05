Hrvatski gradovi stoje uz Kinu u vrijeme COVID-19: Dali su čovječanstvu vrijedno iskustvo

Liying Liu Pilato građanka je Poreča i Hrvatske već više od 20 godina, a u ljeto prošle postala je i počasna građanka Opatije. Kineskog je podrijetla i nakon nedavnog boravka u Hongu Kongu trenutačno boravi u dvotjednoj karanteni u Velikoj Gorici. Budući da je Kina većinom uspjela ostaviti epidemiju koronavirusa iza sebe, u razne dijelove svijeta može poslati pomoć, od znanja o suzbijanju epidemije do zaštitne opreme.

Liu Pilato, koju svi znaju kao Lily, sudjelovala je u akciji u kojoj su kineski gradovi kvarnerskim i istarskima poslali zaštitne maske, i to desetke tisuća njih.

– Riječ je o ukupno 91 tisući kirurških maski koje će primiti gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić. Donatori su zamolili opatijsku gradsku upravu da primi i raspodijeli maske. Poslali su ih gradovi Dongtai i Cangzhou s kojima je Opatija već uspostavila prijateljsku suradnju, a za vrijeme pandemije ti su kineski prijateljski gradovi dokazali svoje prijateljstvo i odgovornost, pokazali što znači međunarodni duh jedne moćne zemlje – govori nam u razgovoru putem e-maila Liu Pilato na vrlo tečnom hrvatskom.

Vrlo jasno govori i o emocijama koje je ta velika donacija pobudila kod nje. Kada je čula vijesti, nije mogla zaustaviti suze.

“Naša počasna građanka Liu Pilato Liying poslala je pošiljku zaštitnih maski Gradu Opatiji. To je donacija prijateljskog kineskog grada Dongtaija, prikupljena na inicijativu gospođe Lying, čime je još jedanput pokazala svoju veliku ljubav prema Opatiji”, napisao je opatijski gradonačelnik Dujmić na svom profilu na Facebooku. Iz Grada Opatije potvrdili su nam da su maske i primili te su ih podijelili zaposlenicima brojnih institucija u Opatiji i široj okolici.

Te su maske, govori naša sugovornica, kineski gradovi poslali i prije nego što je zemlja pobijedila pandemiju. Kineske brojke bile su visoke, ali više i ne rastu: tek je nešto više od stotinu ljudi još zaraženo. Ukupno ih je bilo više od 82 tisuće zaraženih i 4633 umrlih. Nedavno su ukinute i mjere karantene u Wuhanu, gradu iz kojeg je pandemija krenula. Kako je izgledala borba Pekinga protiv virusa, pitamo Liu Pilato.

– Kina je poduzela sveobuhvatne i stroge mjere prevencije. Moćna kineska vlada imala je glavnu ulogu, donosila je odluke, mobilizirala stručnjake. Zatvoreni su gradovi, općine i sela, blokirani su ceste i kvartovi, samo se tako mogao presjeći put zaraze. Mediji su svakodnevno obavještavali o opasnostima od koronavirusa i radili na podizanju svijesti i sposobnostima samozaštite građana. Zhong Nanshan, 84-godišnjak iz kineske akademije znanosti, bio je na čelu medicinskih stručnjaka i epidemiologa. Oni su se koristili i tradicionalnim kineskim lijekovima koji su se pokazali učinkovitima – govori naša sugovornica i dodaje da je internet postao važna platforma u borbi protiv pandemije.

Kineska vlada koristila je različite aplikacije za upravljanje kriznom situacijom, objašnjava naša sugovornica.

Peking koristio aplikacije

– U Pekingu se koristila aplikacija koja bi izračunala može li određena osoba izaći iz svog kvarta ili ući u neku trgovinu, ovisno o tome je li joj određena samoizolacija ili ne. Osim toga, ljudi su mogli provjeriti epidemiološku situaciju u mjestu u kojem se nalaze – koliko ima zaraženih, jesu li u samoizolaciji ili u bolnici. Svi su mogli provjeriti smiju li izaći u park. Za vrijeme izolacije nosile su se narukvice uz pomoć kojih su ljudi sami sebe kontrolirali, a cijeli narod mogao ih je transparentno nadzirati. U slučaju temperature i kašlja često dolazi i do otežanog disanja i upale pluća. U tom slučaju ljudi su morali otići u ambulantu gdje bi ih testirali i dali im daljnje upute. Naravno, morali su nositi masku i rukavice. U situacijama bliskog kontakta, na primjer u naselju, odmah su se izolirali svi kontakti zaraženih – vrlo plastično opisuje kako je izgledao život Kineza posljednjih mjeseci.

– Cijela zemlja imala je zajednički ritam jer to je bila zajednička borba. Ljudi su shvatili da si moraju pomagati, da moraju surađivati te da moraju imati povjerenje u vladu i čelnike. Bili su sigurni da će tako pobijediti u ratu protiv epidemije – dodaje.

Liu Pilato podržava poteze kineske vlade i smatra da je situacija danas pod kontrolom.

– Razumijem da je to potrebno. Zato sam i ja, budući da je Kina zatvorila granice za strance, ostala u Hong Kongu. Od 23. siječnja,kada je Kina službeno objavila sve stroge mjere protiv širenja novog koronavirusa, možemo reći da je epidemiološka situacija u Kini učinkovito stavljena pod kontrolu. Ljudi se polako vraćaju normalnoj svakodnevici. Svi smo shvatili da moramo cijeniti i boriti se za ljudski život. Vidjela sam kako predsjednik Xi Jinping predvodi narod u borbi protiv novog virusa. U dva mjeseca uloženo je puno napora, puno toga je žrtvovano, plaćena je visoka cijena. Ali Kina je čovječanstvu dala vrijedno iskustvo svoje borbe protiv epidemije – navodi ona.

Naglašava da je situacija u Hong Kongu još uvijek ozbiljna. Prije nego se uspjela izboriti s virusom, Kina je bila kritizirana zbog prikrivanja virusa. U dijelu zapadnih medija, posebno u Sjedinjenim Državama, ti su napadi i nastavljeni do danas, a neće se stišati ni u idućem periodu.

– Uz dužno poštovanje, smatram da se znanost temelji na znanstvenim istraživanjima i prosuđivanjima. To zna i cijeli svijet. Vjerujem logici i razumu. Za vrijeme epidemije najvažnije je liječiti i spašavati ljude. To je obveza i odgovornost, ali se istovremeno testira koheziju i sposobnost čelnika. Kineska vlada riješila je ovu krizu. Bio je to obrambeni rat protiv novog koronavirusa. Kina ima 1,4 milijarde stanovnika, a moć je države u odbijanju popuštanja ili odustajanja. Tako u Kini predsjednik Xi Jinping i kineska vlada donose odluke. Svi se pacijenti liječe besplatno i ne razmišlja se o troškovima, i to je prednost socijalističkog sustava – smatra Liu Pilato.

Smatra da je “hrvatska Vlada poduzela ozbiljne mjere kako bi zaštitila zdravlje i život hrvatskih građana”.

– Vlada je učinila sve što je mogla. Osim toga, ugodno sam se iznenadila kada sam pročitala da je Hrvatska sada jedna od najuspješnijih zemalja u borbi protiv epidemije. Sve ide u dobrom smjeru, međutim borba protiv virusa se mora nastaviti. Ne smijemo podcijeniti neprijatelja, ne smijemo se opustiti – govori.

U Hrvatskoj vidimo da je dijelu građana vrlo teško ostati u svojim domovima. Zanima nas je li to bilo teško stanovnicima Kine, i pogotovo Wuhana, od kojih neki po dva mjeseca nisu napustili svoj dom.

– Prvo svi moramo ispraviti svoj stav, moramo shvatiti da je novi koronavirus velika opasnost za čovječanstvo. Već imamo pandemiju, a ne postoji ni lijek ni cjepivo te računamo na respiratore da spase živote teško oboljelih. Osim toga, potreban je imunitet krda, odnosno imunitet zajednice. To je sve u rukama stručnjaka, istraživača i epidemiologa. Ne smijemo paničariti, jedino što moramo učiniti jest ostati kod kuće. Na taj način ne štitimo samo sebe nego i svoju obitelj, rodbinu. Nije teško ostati kod kuće, teško je izgubiti obitelj – smatra Liu Pilato. Za sebe kaže da je Kineskinja s hrvatskim državljanstvom koja već dugo živi u Poreču. Taj je grad njezin drugi rodni kraj, govori nam. Od njezina dolaska u Hrvatsku prošlo je više od dva desetljeća.

Hrvati vole kavu, Kinezi čaj

Zanima nas kako doživljava sličnosti i razlike dvaju naroda.

– Hrvati i Kinezi slični su po tome što jako vole svoju zemlju, za oba naroda je važan nacionalni ponos, ljudi su ljubazni, vole povijest, kulturu, sport, turizam i dobru hranu. Osnovna razlika jest razlika između istočne i zapadne kulture. Izvori tradicionalne kulture i razvoj moderne kulture nisu isti. Imamo i drukčije obrazovanje, zakone i cijeli sustav te imamo različito životno okruženje i način života. Na primjer, Hrvati dvjema rukama koriste vilicu i nož, vole piti kavu. Kinezi desnom rukom koriste štapiće, ponekad lijevom rukom pridržavaju zdjelicu. Prvo se hrana poslužuje starijima, djeci, gostima. Kinezi vole piti čaj i vruću vodu – govori nam Liu Pilato.

Pitali smo sugovornicu kako vidi odnose između dvije zemlje koje doživljava svojima.

– Prijateljski odnosi između Kine i Hrvatske uspostavljeni su od Marka Pola već u 13. stoljeću. Otkad su Kina i Hrvatska uspostavile diplomatske odnose, aktivno surađuju, a odnosi između dviju zemalja vrlo su uspješni i nastavljaju se razvijati. Ove godine obilježava se 15. obljetnica od uspostave partnerstva o općoj suradnji dviju zemalja. Na temelju toga često se organiziraju posjeti na visokoj razini, lokalne vlasti surađuju, a suradnja u svim područjima sve je dublja. U Dubrovniku je prošle godine održan summit u okviru inicijative Kina + 17. Upravo se gradi Pelješki most i, kao što je premijer Andrej Plenković rekao, to je most prijateljstva, most suradnje između dvaju naroda. Isto tako, sve više kineskih gostiju dolazi u Hrvatsku – zaključuje naša sugovornica Lily.

