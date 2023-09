Nakon više od 70 godina židovskoj obitelji vraćene umjetnine otuđene u eri holokausta

Nacionalni muzej moderne umjetnosti po Odluci građanskog suda u Zagrebu, predao je prošli ponedjeljak dvije slike Andrewu Reichsmanu. Time je okončan tri generacije dugačak proces povrata u vlasništvo slika Mrtva priroda s flašom Andréa Deraina i Pejzaž pored vode Maurice de Vlamincka, nekoć u vlasništvu poduzetnika Dane Reichsmanna, oca Danice Ann Reichsmann Svoboda i djeda Andrewa Reichsmanna, objavio je zagrebački muzej. Duga je to, i nadasve mučna priča: NDH je židovsku obitelji Andrewa Reichsmana izbacila ih iz stana te je on, sa suprugom i dvojicom sinova ubijen u Auschwitzu. Nakon što su izbačeni iz svog doma, Dane Reichsmann, vlasnik trgovine mješovitom robom i žestokim pićima, dao je na čuvanje dr. Marijanu Poliću, no kada su 1945. godine nađene u njegovu stanu u Opatičkoj 10, oduzela ih je i preuzela Komisija za sakupljanje i očuvanje kulturnih spomenika i starina. Slike je, potom, 1946. godine Muzeju moderne umjetnosti predalo Ministarstvo za nauku i kulturu u ime države kao vlasnika slika.

Andrew Reichsman filmski je producent iz SAD-a i unuk Dane Reichsmanna i danas kaže kako ne može vjerovati da je proces okončan i mu je Moderna galerija, koja na suđenju u Zagrebu nije uspjela dokazati da one pripadaju hrvatskoj državi, predala vrijedne umjetnine francuskih slikara. Reichsman kaže da je umjetnine naslijedio od svoje tete Danice, koja je živjela u Londonu. Naime, nakon što je Gestapo zatvorio Reichsmanova oca, Franza Reichsmana, na dva mjeseca u Beču 1938., on je pobjegao u Sjedinjene Države i tamo iz prezimena izbacio jedno "n". Njegova sestra, teta Andyja Reichsmana, otišla je u London.

- Radi se o financijskoj i emotivnoj vrijednosti. Pomislim na djeda Danea i njegovu ženu Fridu koje nikada nisam upoznao. To su bile stvari koje su oni posjedovali, a netko im je upao u kuću i oteo im imovinu. Vrlo sam ponosan što ih mogu vratiti - kazao je Reichsman.

Izvršitelji oporuke nisu imali podatke gdje se nalaze sve te umjetnine, pa su godinama pokušali saznati kod koga su. Većina je umjetnina nađena, no nekima od njih nije bilo moguće ući u trag, ranije je rekla odvjetnica Andrewa Reichsmana, Monja Matić.

Sudbina slika odražava tragičnu i složenu povijest obitelji Reichsmann, židovske zajednice, ali i nedoumice hrvatskog društva, kažu iz Muzeja moderne umjetnosti.

POVEZANI ČLANCI:

- Slike je 1946. godine Muzeju predalo Ministarstvo za nauku i kulturu u ime Države kao vlasnika slika, nakon što ih je od Marijana Polića preuzela poslijeratna Komisija za sakupljanje i čuvanje kulturnih spomenika i starina. Tadašnja uprava Muzeja vođena građanskom savješću i profesionalnom etikom, slike nije inventirala u muzejsku zbirku, već u Knjigu pohrane što je uvelike olakšalo pravni put povratu umjetnina na zahtjev obitelji. Cijeli proces je nažalost trajao preko 70 godina. NMMU slijedi važeće propise i zakone, te i ovom prilikom ističe važnost pravnog uređenja povrata umjetnina nepravedno oduzetih u Drugom svjetskom ratu i poraću kao temeljnu civilizacijsku, etičku i stručnu obvezu. Kako bi se proces završio, muzeji diljem Hrvatske u suradnji s brojnim srodnim baštinskim ustanovama, a uz ključnu podršku Ministarstva kulture i medija, sada intenzivno rade na istraživanju provenijencije, odnosno utvrđivanja vlasništva umjetnina za koje postoji osnovana sumnja da su nepravedno oduzete tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća - ističu.

Hrvatska je dugo odbacila zahtjeve za umjetnine opljačkane od Židova tijekom ere holokausta. No, u velikom pomaku prošle godine, hrvatska vlada surađivala je sa Svjetskom židovskom organizacijom za restituciju kako bi objavila zajedničko izvješće koje bilježi krađe i navodi neke od ukradenih zbirki, od kojih se mnoge još uvijek drže u hrvatskim muzejima, kažu američki mediji. Citiraju ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek, koja je tada rekla da izvješće pokazuje da Vlada “dijeli želju da preživjelima holokausta i njihovim nasljednicima osigura pravičnost”.

Predsjednik restitucijske organizacije Gideon Taylor pozdravio je odluke da se djela vrate Reichsmanu.

- Ovo je pozitivan korak u rješavanju neriješenih pitanja restitucije iz vremena holokausta u Hrvatskoj - rekao je u izjavi.

U međuvremenu, Andrew Reichsman poziva židovske obitelji u Hrvatskoj da sličnu pravdu potraže sudskim putem.

VIDEO Umjetnica Ana Koncul: 'Uz multiplu sklerozu shvatila sam koliko mogu'