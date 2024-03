Nakon sina, krivnju priznala i Branka Mafalani

Stopama svoga sina, Amira Mafalanija krenula je i Branka Mafalani. I ona je u nastavku suđenja na zagrebačkom Županijskom sudu, također priznala krivnju, te je odlučila da će se kao i njezin sin te Armend Musliu braniti - šutnjom.

Njih su troje, optuženi u jednoj od bizarnijih pravosudnih priča, jer se ona tereti da je svome sinu te Armendu Musliju slala u zatvor pakete s piratskim filmovima. Osim njih troje, bila su optužena i dvojica djelatnika Kaznionice u Lepoglavi, preko koji su se paketi ilegalno unosili Marijan Končevski je krivnju priznao te se s USKOK-om nagodio i prije početka suđenja, pa sada samo Robert Teodor Šepak nije priznao krivnju. Hoće li i on krenuti tim stopama, tek će se vidjeti.

- Bez obzira na to što je moja branjenica priznala krivnju to nije dovoljno sudu da je proglasi krivom. Pojednostavljeno rečeno optužena je da je Končevskom i Šepaku pomogla da prekrše kućni red. No ako Kućni red Kaznionice u Lepoglavi nije valjan, a smatram da nije, onda niti Armend Musliu niti Amir Mafalani nisu počinili kaznena djela kako ih se tereti pa ni moja branjenica ne može biti proglašena krivom da im je u tome pomagala - kazao je Andrej Ilić, branitelj Branke Mafalani.

Ilić smatra da kućni red koji je 2021. u vrijeme počinjenja djela bio na snazi nije imao suglasnost odgovorne osobe jer ga je potpisao pomoćnik ministra pravosuđa, a ne ravnatelj Uprave za zatvorski sustav. Stoga je tražio da se taj kućni red dostavi u spis kao dokaz, što je prihvaćeno. No s obzirom na to da je troje od četvero optuženika tijekom suđenja priznalo krivnju, sud je odlučio suđenje prekinuti jer postoji mogućnost i da Šepak, čija pozicija sada baš nije lagana, prizna krivnju te se nagodi s USKOK-om.

Amir Mafalani služi kaznu zbog svoje uloge u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića, a Musliu zbog otmice i ubojstva Jure Bajde. Šepak se tereti da je pošiljke sa zabranjenim DVD-ima na kojima su bili snimljeni filmovi, koncerti i pornići, a koje mu je slala Branka Mafalani, dostavljao Mafalaniju i Musliu. Za to nije dobivao nikakvu naknadu, nego je to, po svemu sudeći, činio iz usluge.

GALERIJA Suđenje Amiru Mafalaniju