VIDEO Ruski turisti masovno bježe s Krima. Ukrajinci: 'Okupacijske snage baš se i ne uklapaju u špicu sezone'

Rusku zračnu luku Saki na Krimu, udaljenu oko 200 km od prve linije fronte, potreslo je niz velikih eksplozija. U tim je eksplozijama, prema ruskim izvješćima poginula najmanje jedna osoba, dok je više ozlijeđenih.

Za sada nije službeno potvrđen uzrok tih eksplozija, jer Rusi tvrde da zračna baza nije napadnuta, a ni Ukrajinci službeno ne preuzimaju odgovornost za napade. Iz neslužbenih izvora za New York Times jedan je ukrajinski dužnosnik rekao kako je ''Ukrajina doista napala zračnu bazu i to oružjem koje u potpunosti ukrajinske proizvodnje''.

No more beach 2022 bikini pics. #Russians are hastily leaving #Crimea via the Crimean bridge. “There’s a huge traffic jam here,” says the author of the video. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/Xs5RpMc0g3 — KyivPost (@KyivPost) August 9, 2022

No eksplozije su izazvale pravi egzodus ruskih turista s tog poluotoka koji je pod ruskom okupacijom još od 2014. godine. Samo nekoliko sati nakon napada društvenim mrežama proširile su se snimke i fotografije s Krima na kojima se vide nepregledne kolone automobila kojima turisti napuštaju ljetovališta na tom poluotoku.

Na 17 km dugom mostu, kojim je prije četiri godine Krim povezan s Rusijom, a koji prelazi tjesnac Kreč mogu se vidjeti kilometarske kolone. Krim je inače ove godine izrazito popularna ruska turistička destinacija, pa su ovakav rasplet događaja Ukrajinci na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova dočekali komentarom kako se ''okupacijske snage na teritoriju ukrajinskog Krima baš i ne uklapaju u špicu sezone".

Reports say Ukraine🇺🇦 fired 15 missiles into 🇷🇺occupied-Crimea. The explosion is/was the airport at Novofedorovka



Tons of videos of tourists driving out of Crimea as fast as they can… which is probably a good idea, as I suspect there might not be a bridge to Russia🇷🇺soon 😂 😂 pic.twitter.com/PNxPzvO2IB — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 9, 2022

⚡️Subscribers report that there is a huge traffic jam on the Kerch bridge from those who want to leave Crimea. pic.twitter.com/vMJlOK6H7J — Flash (@Flash43191300) August 9, 2022